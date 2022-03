Coronavirus: 248 nuovi positivi e 187 guariti in Maremma. Morta una donna di 61 anni

GROSSETO – Sono 248 i nuovi positivi in provincia di Grosseto su 1264 tamponi effettuati. 187 le persone guarite ed è morta una donna di 61 anni. si tratta di una paziente vaccinata che presentava comorbità e gravi patologie pregresse. La donna è morta ieri, sabato 5 marzo.

19 le persone vaccinate all’ospedale Misericordia di Grosseto (Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 60 % non è vaccinato, circa il 40% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni). Quattro in terapia intensiva (Dei pazienti ricoverati in T.I. covid l’ 70% non è vaccinato ed il 30% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse).

In maremma i nuovi positivi sono: quattro ad Arcidosso, uno a Campagnatico, quattro a Capalbio, cinque a Castel del Piano, uno a Castell’Azzara, dieci a Castiglione della Pescaia, due a Cinigiano, sette a Civitella Paganico, 24 a Follonica, dieci a Gavorrano, 75 a Grosseto, due a Isola del Giglio, quattro a Magliano in Toscana, cinque a Manciano, cinque a Massa Marittima, 32 a Monte Argentario, due a Monterotondo Marittimo, 26 a Orbetello, nove a Pitgliano e altrettanti a Roccastrada, sei a Santa Fiora, uno a Scarlino e uno a Semproniano e tre a Sorano.

Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati esclusivamente per sintomatologia Covid:

Totale Posti letto occupati Note Arezzo Pazienti ricoverati in Bolla Covid San Donato Arezzo 21 Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 60 % non è vaccinato, circa il 40% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. TI Covid San Donato Arezzo 4 Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 70% non è vaccinato ed il 30% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse Grosseto Bolla Covid Misericordia Grosseto 19 Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 60 % non è vaccinato, circa il 40% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. TI Covid Misericordia Grosseto 4 Dei pazienti ricoverati in T.I. covid l’ 70% non è vaccinato ed il 30% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse .

Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati esclusivamente per sintomatologia Covid:

Provincia Lunedì 28 feb Martedì 1 mar Mercoledì 2 mar Giovedì 3 mar Venerdì 4 mar Sabato 5 mar domenica 6 mar Arezzo 18 25 22 28 26 26 25 Grosseto 27 25 23 19 23 22 23 Totale ASL 45 50 45 47 49 48 48

Aggiornamento sui ricoveri di degenza ordinaria per pazienti ricoverati non per sintomatologia covid ma per altre patologie e risultati positivi al momento del ricovero.

Lunedì 28 feb Martedì 1 mar Mercoledì 2 mar Giovedì 3 mar Venerdì 4 mar Sabato 5 mar Domenica 6 mar Ospedale San Donato (AR) 11 10 10 6 8 8 10 Ospedale La Gruccia (AR) 2 4 5 6 7 7 7 Ospedale Misericordia (GR) 10 11 9 9 9 9 7 Ospedale Nottola (SI) 1 2 3 5 4 4 3 Ospedale Campostaggia (SI) 1 1 1 1 1 1 1 Ospedale Orbetello (Gr) 6 6 6 5 4 4 4

Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive provincie

Provincia Numero di Persone Guarite Arezzo 331 Siena 234 Grosseto 187 Totale 752

Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie

Provincia Tamponi molecolari Tamponi Antigenici Totale Tamponi Arezzo 544 1336 1880 Siena 177 985 1162 Grosseto 578 686 1264 Totale 1299 3007 4306

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie

Asl TSE 824 Provincia di Arezzo 304 Provincia di Siena 185 Provincia di Grosseto 248 Extra USL 87

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.