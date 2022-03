ULTIM’ORA – Maxi incidente: coinvolte cinque auto. Ci sono feriti

GAVORRANO – Maxi incidente stradale questa sera sulla vecchia Aurelia nel tratto tra Bagno di Gavorrano e Scarlino Scalo, all’altezza del bivio per il Pelagone.

Sul posto per il momento stanno intervenendo i carabinieri per stabilire la dinamica e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi. Il traffico ha subito rallentamenti. Secondo le prime testimonianze sarebbe coinvolte cinque auto.

Una persona sarebbe rimasta incastrata nell’auto ed è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco.

(notizia in aggiornamento)