Il San Rocco festival ricorda Scuffiotti: «Grazie Michele»

GROSSETO – Il San Rocco festival ricorda Michele Scuffiotti, l’edicolante grossetano di 42 anni deceduto oggi all’Ospedale Misericordia.

Da sempre amante della musica, Scuffiotti aveva fatto della sua edicola un punto di ritrovo per musicisti e amanti della musica, un posto dove andare non solo per comprare il giornale, ma anche per ascoltare concertini live.

Tra le sue tante iniziative, in estate Michele Scuffiotti aveva organizzato una meravigliosa serata dedicata a Lucio Dalla, ospitata il 13 agosto scorso dal San Rocco festival, sul palco del Forte San Rocco a Marina di Grosseto.

“Tra le ultime belle iniziative organizzate da Michele Scuffiotti, la serata dedicata a Lucio Dalla la scorsa estate, al San Rocco Festival, a Marina – ricordano gli organizzatori del San Rocco festival, diretto da Giorgio Zorcù -. Un successo, un appuntamento subito sold out. Tantissima gente, che cantava tutta insieme i successi di Dalla. Una festa popolare. Un ricordo meraviglioso, che oggi ritorna in una giornata così triste. Grazie Michele”.

Quella sera, sul palco del San Rocco festival, si esibirono sette cantautori e cantautrici maremmani – Riccardo Nucci, Kiti, La Luna, Laura Nepi, Alessandro Bigozzi, Francesco Guazzi e Irene Biagioli –, alternandosi sul palco accompagnati dai musicisti Simone Biasini alla batteria, Flavio Timpanaro al basso, Luca De Stasio alla chitarra, Enrico Ciolini alle tastiere e Michele Santinelli al sax.

Roberta Giallo, cantautrice bolognese che ha collaborato con Lucio Dalla, era la special guest della serata. Scuffiotti era sul palco insieme ad Alberto Guazzi per presentare la serata e per condurre il pubblico tra le note di Lucio Dalla.

“Una serata in cui si darà voce e luce ai cantautori locali attraverso un grande musicista come Dalla. E si potrà guardare al suo lascito: ospite Roberta Giallo, l’ultima cantante che Lucio Dalla ha prodotto prima di andarsene”, così Scuffiotti aveva presentato l’appuntamento.

Qui le foto della serata. Foto di San Rocco festival.