Di Marzo e Gabbrielli: «L’ex Parco materiale artiglieria perfetto per accogliere i profughi ucraini»

GROSSETO – “Bisogna mettere in campo iniziative ad accogliere i profughi di guerra dell’Ucraina sfruttando l’ex Parco materiale artiglieria (ex Caserma Barbetti) per emergenza straordinaria”, a dirlo Matteo Di Marzo, commissario provinciale di Popolari per l’Italia, e Amedeo Gabbrielli, consigliere di Forza Italia.

“Potremmo sfruttare il comprensorio sotto controllo visto che è previsto un ingresso con gabbiotto – proseguono -, mettendo la vigilanza con accordi con i vigilantes presenti sul territorio. Esiste un refettorio dove con accordi con varie ditte possono arrivare pasti caldi, e si potrebbero usare i vari uffici abbastanza grandi come dormitorio, nonché utilizzare alcuni uffici come aule didattiche per i bambini. Inoltre c’è molto verde dove poter realizzare percorsi di ricreazione e svago per i più piccoli, attrezzando il tutto con vari giochi, scivoli altalene. Si potrebbe anche mettere anche a disposizione una piccola biblioteca con l’aiuto della donazione dei nostri cittadini che già hanno dato dimostrazione di grande affetto”.

“Naturalmente si dovrebbe rendere necessaria la vaccinazione in luogo – concludono Di Marzo e Gabbrielli – con un servizio diretto e più tempestivo con gli enti proposti. Visto lo stato di emergenza, speriamo che sia accolta la nostra proposta in un momento così drammatico”.