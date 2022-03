SCARLINO – Incidente questo pomeriggio, intorno alle 15.30, sull’Aurelia, all’altezza di Scarlino. Un’auto è sbandata, per cause in corso di accertamento, e cappottata.

Nel sinistro è rimasta ferita una donna di 64 anni, soccorsa dall’ambulanza infermieristica di Follonica. La 64enne è stata trasportata all’ospedale Misericordia di Grosseto.