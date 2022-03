Parte da Saturnia il Master sulla Medicina termale più importante d’Italia

SATURNIA – Inizia proprio dalle Terme di Saturnia il Master di II Livello in Medicina termale e Idrologia medica, promosso dall’Università di Pisa e coordinato da Marco Romanelli, professore ordinario e direttore U.O. Dermatologia Universitaria, Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale dell’Università di Pisa.

Il master si articola in nove moduli che si svolgono presso le principali destinazioni Termali, in relazione alle specificità delle acque e alle discipline mediche alle quali maggiormente si applicano.

Terme di Saturnia Natural Destination ha da poco ospitato il primo modulo fuori sede universitaria: il modulo sulla Dermatologia che fa proprio riferimento alle straordinarie qualità della sua acqua termale. Da più di 3.000 anni l’acqua di Saturnia sgorga ininterrottamente dal cuore della Terra, alla temperatura costante di 37,5° C. Lo scorrere continuo di 500 litri al secondo ne preserva le caratteristiche benefiche

senza bisogno di interventi esterni e permette il naturale ricambio delle piscine ogni 4 ore. Nel viaggio sotterraneo lungo 40 anni, l’acqua termale acquisisce energia e proprietà uniche.

L’acqua di Saturnia è sulfurea (14 mg per litro di idrogeno solforato), carbonica (462 cc per litro di anidride carbonica libera), solfata (contiene ioni di solfato in quantità prevalente), bicarbonato-alcalina-terrosa (contiene ioni di bicarbonato, calcio e magnesio in quantità significativa). In ogni litro d’acqua sono disciolti 2,790 grammi di sali minerali, oltre a grandi quantità di gas.

Proprio in riferimento alle proprietà dell’acqua di Saturnia, i quattordici medici iscritti al Master di II Livello in presenza hanno potuto effettuare esercitazioni “hands-on” per le applicazioni in medicina termale dermatologica.

Terme di Saturnia si conferma tappa fondamentale del benessere termale, non solo per la straordinaria frequentazione delle sue sorgenti da parte di migliaia di persone all’anno, ma anche per le efficaci applicazioni in materia dermatologica che, tra le altre, la rendono particolarmente indicata per la cura di malattie croniche o specifiche della pelle, il tutto nella splendida cornice del Parco e del Resort delle Terme di Saturnia.