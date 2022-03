Il podcast del 4 marzo – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 4 marzo 2022" su Spreaker.

Le news della Maremma anche in podcast. Direttamente dalla redazione de IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, tutti i giorni le notizie della provincia di Grosseto

IlGiunco.net. Raccontiamo la Maremma. Sempre. Qui trovate tutte le puntate: LINK

Il racconto della giornata: venerdì 4 marzo 2022

Apriamo con la cronaca. Smantellata l'area di spaccio di Giuncarico. I carabinieri sono entrati in azione e hanno rimosso i rifiuti e il materiale utilizzato dagli spacciatori per soggiornare all'interno del bosco. Sul posto insieme ai militari dell'Arma sono intervenuti anche i carabinieri Forestali e dalla Polizia municipale.

Durante l'operazione non è stata ritrovata né la droga, né sono state individuate persone, ma soltanto la presenza di numerosi rifiuti solidi di ogni tipo, compreso tende e batterie che hanno messo in risalto, ancora una volta, una situazione di emergenza ambientale. I rifiuti accatastati saranno breve rimossi e smaltiti a cura del Comune.

Capitale della cultura. Continua la corsa di Grosseto candidata a capitale della cultura 2024. Ieri in diretta streaming i rappresentanti del comune e del progetto “naturalmente culturale” si sono collegati con la commissione che deciderà la nuova capitale italiana della cultura. L'audizione, come ha messo in evidenza il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, è andata bene e lascia ben sperare per il futuro. Ricordiamo che Grosseto è stata inserita nella short list delle dieci finaliste. A metà marzo sarà comunicata la decisione della commissione e sapremo dunque se Grosseto sarà o meno la Capitale italiana della Cultura per il 2024.

Adesso gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza corononavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 2.700 su 24.000 tamponi. Il tasso dei nuovi positivi è dell'11,25%. Secondo i dati della Regione in provincia di Grosseto i casi registrati oggi sono 202.

I numeri dei vaccini: in totale in Toscana sono state somministrate 8.694.000 dosi. Di queste 2.177.000 sono dosi booster. Nell'ultima

settimana nella nostra Regione sono state utilizzate 47mila dosi.