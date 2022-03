Fermento al cantiere comunale: Insieme in rosa al lavoro per l’Ucraina

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il cantiere comunale di Castiglione della Pescaia è in fermento. Le volontarie di Insieme in rosa sono al lavoro per raccogliere materiale e generi di prima necessità da inviare in Ucraina.

Le “fatine” di Insieme in rosa stanno raccogliendo abbigliamento pesante, biancheria nuova, medicinali (antidolorifici, garze, lacci emostatici) e generi alimentari in scatola e a lunga conservazione.

Particolare attenzione è rivolta ai bambini: per loro serve latte in polvere, omogenizzati, e pannolini.

Tutto il materiale raccolto viene poi inviato alla parrocchia dell’Addolorata, a Grosseto, da dove partono i camion per l’Ucraina (il video è di Giuseppe Licciardi).

