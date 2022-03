Febbraio stellare per l’Artistica Grosseto, dominate le gare regionali FGI e Uisp

GROSSETO – Un febbraio da ricordare quello appena trascorso a gareggiare per tutta la Toscana per l’Artistica Grosseto, che ha ottenuto grandi risultati nelle gare regionali sia con le ginnaste ed i ginnasti dell’artistica che con le ragazze della ritmica. Un bottino di medaglie notevole composto da tredici primi posti, sette secondi e sei terzi posti nelle varie categorie, che ha tenuto alto il nome della propria città nelle gare svoltesi tra Livorno, Viareggio, Montelupo, Rosignano e Barberino del Mugello.

Non era stato facile rientrare nel clima gara dopo le difficoltà incontrate in questi ultimi mesi con molte ginnaste che avevano dovuto svolgere la preparazione in mezzo agli emergenti casi di contagio con i dovuti stop imposti dal rispetto del protocollo Covid ed è per questo che la soddisfazione della società e dei tecnici è ancora maggiore.

Nelle gare di ginnastica ritmica organizzate dalla Uisp sono arrivate al primo posto Marta Ciccone, Sofia Malerba e Linda Tassi, seconda Sofia Zona e terze classificate Rebecca Biagioni, Ludovica Casini e Maria Sole Giannini Casini, ottimo quarto posto per Alice Bramerini. Sofia Malerba ha bissato il primo gradino del podio anche nella gara FGI insieme alla splendida vittoria di Sara Casella, seconde classificate Marta Ciccone e Linda Tassi, terzo posto per Stefania Sachsenmeyer e Sofia Zona.

La sezione di artistica femminile invece al Campionato regionale FGI ha portato tutte e cinque le ginnaste partecipanti sul podio con Linda Bigianti, Amelia Borsetti ed Elena Nocchi che hanno vinto le rispettive categorie, Amelia Tirocchi seconda ed Emma Borsetti terza classificata.

A chiudere il cerchio delle soddisfazioni ottenute ci hanno pensati i ragazzi dell’artistica maschile che nella gara regionale FGI hanno conquistato il primo gradino del podio con Pietro Boncioli, Matteo Del Mazza, Samuele Ducci, Romeo Festelli, Francesco Ghini, Gioele Lazzari, Francesco Maggiora e Gabriele Simone. A coronamento del risultato anche tre secondi piazzamenti con Thomas Poggiaroni, Nicola Sergiyenko, Elia Vedele ed il buon quinto posto di Michele Segreto.

Adesso l’obiettivo è quello di confermare la bontà dell’attività svolta in palestra già dalle prossime gare di marzo con il lavoro che è già proiettato ai Campionati Italiani di giugno.