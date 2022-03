Trofeo Maremma, iscrizioni aperte per l’evento di rally che ritorna internazionale

FOLLONICA – Entra nel vivo la 46esima edizione del Trofeo Maremma, in programma per il 2-3 aprile, con l’apertura delle iscrizioni, che dureranno sino a mercoledì 23 marzo. Cambio radicale di collocazione in calendario, per la gara della MaremmaCorse 2.0, che da ottobre anticipa ad aprile per entrare a far parte del contesto dell’IRCup, la serie internazionale di cui era parte integrante sino al 2010.

Così, da rally nazionale aperto alla partecipazione straniera sino all’anno scorso, in questo 2022 il Trofeo Maremma torna nell’attico delle manifestazioni più titolate in Italia. Un cambio di livello, la classica asticella alzata, che ha imposto un imponente lavoro per rimodulare il format di gara, con un chilometraggio più lungo che certamente non mancherà di soddisfare i più esigenti. Un programma di gara che sarà articolato, quello del “Maremma” duemilaventidue, in due giornate che saranno certamente “ad alta tensione”, visto pure che questo sarà il primo appuntamento dei quattro che costituiscono il telaio dell’IRCup.

La gara sarà valida anche per il Trofeo Rally di terza zona per le auto storiche oltre che per il Premio Rally Aci Lucca e per il Trofeo Rally Toscano (coefficiente 1,5).

Il Rally Internazionale IRCup conta un totale di 8 prove speciali per km 94,380 cronometrati ed un totale di 426,690. Saranno n.1 prova da ripetere 2 volte + 2 prove da ripetere 3 volte

Il Rally Storico, valido per il TRZ di 3^ zona conta 6 prove speciali per km 78,300 competitivi a fronte dei totali 299,780. Saranno 2 prove da ripetere 3 volte.

Il Rally Nazionale ha anch’esso 6 prove speciali, 3 da ripetere 2 volte per 62,990 chilometri sul totale che ne misura 261,640.

Il percorso di gara, le “piesse” sono state ricavate dalla tradizione maremmana delle corse su strada, assicurando momenti di grande agonismo.

Le partenze avvieranno alle 15,31 di sabato 2 aprile dal Viale Italia in Follonica, dove tutti i concorrenti faranno ritorno domenica 3 a partire dalle 17,52. Le auto storiche, per il primo giorno, svolgeranno solamente la cerimonia di partenza, mentre per la seconda giornata di gara partiranno in testa alla corsa.

Diverse le convenzioni stipulate dall’organizzazione con le strutture alberghiere con tariffe agevolate per i concorrenti ed il loro seguito: Hotel Lido di Follonica (sede della Direzione Gara e nelle cui adiacenze vi sarà il riordinamento notturno), Resort Marina di Scarlino, “Alberguccio Ranch Hotel” di Scarlino, Villaggio “Il Veliero” a Follonica, Hotel Giardino Follonica, Hotel Pensione Eden Follonica, Hotel Parrini Follonica, Hotel Letizia Follonica.

Maggiori informazioni sono reperibili nel sito web dell’evento, a questa sezione: https://trofeomaremma.it/46-trofeo-maremma/informazioni-ospitalita/

Anche per quest’anno il main sponsor della competizione sarà Eni Rewind, la società ambientale di Eni che

opera in linea con i principi dell’economia circolare per valorizzare i terreni, le acque e i rifiuti attraverso progetti di risanamento e di riqualificazione sostenibili. Per la società è una conferma della sinergia con il territorio e una rinnovata occasione per confermare il proprio impegno nelle attività di bonifica, di messa in sicurezza e di valorizzazione delle ex aree minerarie che hanno un forte valore identitario per la comunità

locale. Un momento di partecipazione in cui Eni Rewind racconta agli stakeholder la visione strategica delle proprie attività anche per il recupero efficiente e sostenibile di risorse e asset. Rewind è l’acronimo di

Remediation and Waste Into Development, una sintesi efficace della mission aziendale. Inoltre, dal 2020 la

società ha avviato una progressiva trasformazione da service company di Eni a operatore di mercato nello

sviluppo di progetti e servizi ambientali per terzi.