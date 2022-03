Pd: «A Magliano la lotta per le poltrone rischia di far saltare la maggioranza un’altra volta»

MAGLIANO IN TOSCANA – «La storia si ripete! Anche per il suo secondo mandato la coalizione di centro destra che governa il Comune di Magliano In Toscana rischia fortemente di non arrivare alla sua naturale conclusione» ad affermarlo il segretario dell’Unione comunale di Magliano in Toscana Gianfranco Pastorelli.

«I rapporti nella maggioranza, come pare molto evidente, sono deteriorati e burrascosi. Un’ennesima rottura, consumatasi per le poltrone, che non hanno avuto nemmeno la pudicizia di tenere sotto traccia: al contrario, ne hanno dato pubblica notizia».

«Tutto questo purtroppo comporta un blocco dell’attività amministrativa che danneggia soprattutto i nostri concittadini, tutti noi» prosegue la nota.

«Non si capisce come il sindaco pensi di tenere unita la sua maggioranza e salvarsi, uno spettacolo poco rispettoso di chi lo ha votato per la seconda volta».

«Ma non ci sorprende- prosegue il Pd -, per noi queste sono solo conferme, speriamo che tra i nostri concittadini qualcuno, alla luce di questo triste spettacolo, oggi abbia riconsiderato la proposta di governo che il PD aveva messo in campo alle ultime elezioni».

«Sembra di essere a teatro, uno spettacolo che potrebbe apparire comico ma in realtà è drammatico, il sindaco offre all’insaputa degli stessi interessati assessorati e incarichi, e lo scrive pure sui giornali».

«Dopo un primo mandato finito con un commissariamento siamo di nuovo di fronte ad una maggioranza incapace di governare ed in continuo litigio tra i partiti politici che la compongono».

«Come segretario dell’Unione comunale di Magliano dico con forza che tutto questo non è più tollerabile e mi auguro che finisca il prima possibile e sia data ai cittadini l’opportunità di scegliersi un’amministrazione più seria, coesa e capace, al servizio di tutta la cittadinanza di Magliano».