Grosseto capitale della cultura, il sindaco: «L’audizione è andata bene. Verso orizzonti insperati»

GROSSETO – «Abbiamo dato ai cittadini l’orgoglio di essere grossetani e andare verso orizzonti insperati» così il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, commenta l’audizione del con il Ministero per Grosseto capitale italiana della cultura.

«Una bellissima galoppata che ci vede molto soddisfatti. I milioni di euro già investiti danno corposità a questo progetto».

«Abbiamo fatto una bellissima figura, per la prima Grosseto ha un’identità valoriale» prosegue il primo cittadino che ringrazia il vicesindaco Luca Agresti, Alessandro Corina che ha curato il video di presentazione, e la testimonial d’eccezione, l’atleta medaglia d’oro alle paralimpiadi Ambra Sabatini.

«parlare di Grosseto, della mia terra, mi emoziona sempre un po’ di più – afferma la giovane Ambra Sabatini – speriamo di vincere anche questa. A me Grosseto ha dato tanto, ci sono persone che mi sono state accanto e se ho vinto una medaglia olimpica è merito anche di questo territorio e della sua gente».

Anche per Anna Bonelli, direttrice della biblioteca Chelliana, «l’audizione è andata benissimo. Abbiamo risposto a tutte le domande mostrando come tutto il territorio fosse unit; non poteva andare meglio di così».

A metà marzo la decisione definitiva: sapremo se sarà Grosseto la capitale italiana della cultura.