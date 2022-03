Emergenza Ucraina: ecco come donare, i punti di raccolta e cosa serve. La guida alla solidarietà in Maremma

GROSSETO – Il grande cuore della Maremma batte forte per l’Ucraina. Sono numerosissime le iniziative di solidarietà di associazioni, istituzioni, pubblici esercizi e privati cittadini in provincia di Grosseto: dalla raccolta di abiti e coperte alla raccolta di medicinali, dalla raccolta fondi alla raccolta di cibo.

La Maremma sta dando prova di incredibile solidarietà nei confronti del popolo ucraino, che da ormai più di una settimana sta subendo l’attacco delle forze militari russe.

Ecco di seguito un elenco delle iniziative messe in campo in provincia di Grosseto per aiutare l’Ucraina. Se ce ne sono altre, segnalatecele alla nostra mail redazione@ilgiunco.net.

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Sono stati attivati dei 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗿𝗮𝗰𝗰𝗼𝗹𝘁𝗮 per beni di prima necessità presso:

📍Il Cantiere Comunale di Castiglione della Pescaia, aperto tutti i giorni dalle 7 alle 13 e il martedì e il giovedì dalle 7 alle 17.

📍Il Comitato della Croce Rossa di Castiglione della Pescaia.

Tutti gli aiuti ricevuti saranno portati alla parrocchia dell’Addolorata di Grosseto, primo luogo di raccolta nella provincia, e successivamente a Roma per essere caricati su tir diretti al confine con l’Ucraina.

Presso la Farmacia Comunale di Castiglione della Pescaia è anche possibile acquistare 𝗳𝗮𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶 𝗱𝗮 𝗶𝗻𝘃𝗶𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹’𝗨𝗰𝗿𝗮𝗶𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝘂𝗻𝗼 𝘀𝗰𝗼𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝟭𝟬%.

Cosa serve? Cibo di qualsiasi tipo (in scatola) – dal caffè solubile ai legumi, dal tè allo zucchero, coperte, calzini, cappelli, zaini medici, kit per trasfusioni di sangue, medicinali (cloruro di sodio, siringhe, paracetamolo, insulina, analgesici…).

Giornata di raccolta di beni di prima necessità per l’Ucraina promossa da Croce Rossa Italiana – Comitato di Castiglione della Pescaia, sabato 5 marzo, dalle 10.00 alle 17.00, al Supermercato DPiù di Castiglione della Pescaia. Cosa serve? Servono indumenti invernali per adulti e bambini (calze, giacche, guanti, scarpe, sacchi a pelo, coperte…), cibo a lunga conservazione (anche latte in polvere per neonati), prodotti per l’igiene (spazzolini, disinfettanti, pannolini…), medicinali primo soccorso (garze, siringhe…).

FOLLONICA

I locali dell’Officina cilindri ospitano il centro di raccolta, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19, coordinato dalla Croce Rossa. Chiunque può portare lì medicinali e prodotti per la prima infanzia. I medicinali potranno anche essere donati direttamente nelle farmacie comunali dopo l’acquisto. Saranno poi le stesse farmacie a portare i medicinali donati dalla popolazione al centro raccolta.

Anche al Follonica Sporting Club in via Edilizia 197A si raccolgono beni di prima necessità: disinfettanti, bende, ovatta, antidolorifici, antibiotici, cassette di primo soccorso, siringhe, assorbenti, omogeneizzati per bambini, pannolini e salviettine umidificate, latte in polvere, indumenti uomo, donna e bambino, coperte, piumoni e sacchi a pelo, torce, power bank per cellulari, pile. L’associato del club, Bohdan Kryvda si occuperà della spedizione dei beni raccolti.

GROSSETO

Punto di raccolta di beni di prima necessità in via Papa Giovanni XXIII 4, nel quartiere Gorarella a Grosseto. Il proprio contributo può essere lasciato presso gli uffici della parrocchia o direttamente in chiesa. Cosa serve? Servono soprattutto beni di prima necessità. C’è bisogno di aiuti alimentari, prodotti per l’igiene, prodotti per bambini (pannolini, omogenizzati…) medicinali, coperte, vestiti per bambini, etc. Tutti gli aiuti che verranno raccolti saranno poi trasferiti a Roma, presso la chiesa di Santa Sofia, da dove tir organizzati dall’Esarcato provvederanno a portarli al confine con l’Ucraina. Raccolta aperta anche al centro estetico in via Giusti 120 (9:30/19:30 martedì-venerdì).

Presso la sede del partito in via Tagliamento a Grosseto, FdI ha attivato una raccolta di materiale di primo soccorso e generi di prima necessità. La sede sarà aperta nei giorni di: venerdì 4 marzo dalle ore 15.30 alle ore 16.30 e sabato 5 marzo dalle ore 15.30 alle ore 16.30.

Il Comune di Grosseto ha aperto un conto corrente dedicato al sostegno del popolo ucraino. Il conto è intestato a “Comune di Grosseto per accoglienza profughi ucraini” e il codice Iban è il seguente: IT38M0103014300000005274920.

MAGLIANO IN TOSCANA

Il Comune di Magliano in Toscana raccoglie medicinali e generi di prima necessità da inviare alla popolazione Ucraina. Chi volesse dare il proprio contributo potrà portare il materiale direttamente in Municipio dove, nella sala del consiglio comunale, è stato allestito un punto raccolta, operativo da domani a venerdì mattina negli orari di apertura degli uffici, dalle 9 alle 12 e giovedì anche nel pomeriggio. Tutto il materiale raccolto verrà inviato a Kiev tramite la Chiesa dell’Addolorata di Grosseto che è il punto provinciale di raccolta per la Plast Ua “National Scout Organization of Ukraine”.

MEDICINALI

– acido tranexamico 100 mg_ml

– dexalgin, ketolgin

– soluzione in plastica: cloruro di sodio, sterofundin, hes, gelaspan, plasma

– siringhe di tutte le dimensioni escluse quelle per l’insulina

– adrenalina noradrenalina, paracetamolo, insulina

– Ondansetron 100 mg

– magnesio

– Naloxone

– analgesici

– nastro rinforzato bobine piccole

– medicinali ad effetto antivirale e mucolitico

– dopamina

– diazepam

– corvalolo

– catetere venoso rosa verde blu

– sacchi per trasfusione di sangue

– Bendaggio emostatico

– Tubo nasofaringeo

– Tubo laringeo

– Kit per conicotomia

– Ago da decompressione

– Adesivo occlusivo (adesivo sul torace toracico)

– collari Ambu Perfit ACE

– Cintura SAM Pelvic Sling II

– Bendaggio di emergenza israeliano Bondage 8 “/ 12”

ALTRO

– cibo di qualsiasi tipo

– thè, caffè solubile, dolciumi/zucchero

– coperte, calzini caldi (bambino/donna/uomo), cappelli caldi

– Salviettine imbevute di alcol

– Termocoperta

– Barelle tipo YUTA

– zaini medici aggiuntivi

– fiale aggiuntive

– Kit per trasfusioni di sangue

– Salviettine imbevute di alcol

– Guanti monouso

– Sacchi a pelo

– walkie-talkie Motorola

– Ulteriori kit di pronto soccorso

– barelle morbide (scorte esaurite)

– RPS aggiuntivo

– lampada frontale

– Giacca softshell

– Completo pantalone + cappotto

– Completi intimo termico

– Calzini termici

– Casco

– cassetta di pronto soccorso di base

– emostatico

– cintura a punto singolo (se possibile)

MANCIANO

La Misericordia ha attivato la raccolta umanitaria a sostegno del popolo ucraino. Presso la sede in via Ricasoli n.19 (piazza Garibaldi) a partire da sabato 5 marzo tutti i giorni, compreso la domenica, la mattina dalle ore 10 alle ore 12 ed il pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18 saranno presenti dei volontari incaricati alla raccolta. Si prega di leggere attentamente le locandine sotto riportate dove sono indicati i beni necessari e le modalità di consegna. Per info contattare orario di ufficio il numero 0564/620123.

La Pro Loco di Montemerano ha organizzato un punto di raccolta presso la biblioteca di Montemerano dove potrete recarvi, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 18, per portare i beni di prima necessità, vestiti, coperte e medicinali.

MONTE ARGENTARIO

La Parrocchia, la Misericordia e la Caritas di Porto Santo Stefano hanno organizzato una raccolta di beni di prima necessità che trasporteranno con una loro colonna mobile alla Mercafir di Firenze e da qui alle zone di confine di Polonia e Romania dove si stanno ammassando i profughi.

La destinazione precisa degli aiuti sarà decisa sulla base delle esigenze che si presenteranno nei prossimi giorni, in accordo con le istituzioni e le autorità regionali e nazionali.

La raccolta è iniziata giovedì 3 marzo presso la sede della Misericordia di via Panoramica 11 dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle 18.00.

E’ possibile donare generi alimentari di prima necessità ed a lunga scadenza quali legumi, tonno, carne in scatola latte, biscotti, pan carrè, pesce in scatola, pasta, sughi pronti in brik, minestre in brik e non nei contenitori in vetro che potrebbero rompersi.

Tra i prodotti per l’igiene ricordiamo saponi, dentifrici, spazzolini, pannolini per bambini, assorbenti, carta igienica, disinfettanti per mani, ecc., mentre per quanto riguarda i medicinali, verranno fornite indicazioni a breve. Al momento non sono richiesti indumenti, quali scarpe o coperte.

Per le offerte in denaro, è possibile fare un bonifico con l’iban: IT24A0885172300000000031380 con la causale “DONAZIONE UCRAINA”.

ROCCASTRADA

Il Comune di Roccastrada in collaborazione con la Commissione Pari opportunità, la Confraternita di Misericordia di Roccastrada e la sezione locale della Croce Rossa Italiana si sono attivati per la realizzazione di un punto di raccolta di aiuti a sostegno della popolazione civile ucraina”, recita la nota del Comune di Roccastrada.

Chi vuole aderire a questa iniziativa di solidarietà, può conferire presso la sede della Confraternita della Misericordia in Via San Martino n. 44 (presso la postazione del 118) in tutti i giorni feriali dal lunedi al sabato, con orario dalle 8.00 alle 13.00.

Per qualsiasi necessità o per eventuali consegne al di fuori degli orari prefissati è possibile contattare i seguenti recapiti: 0564/569053 oppure 338/4179186 (Stefania). I prodotti raccolti verranno consegnati al punto di raccolta di Grosseto per essere poi recapitati a Roma da dove partiranno alla volta dell’Ucraina”, prosegue la nota.

Questa la lista consigliata dei vari generi necessari: medicinali da banco antidolorifici di vario genere come salviette disinfettanti, acqua ossigenata, alcool, garze, cotone, siringhe, tachipirina, vitamine, calmanti, antibiotici, mascherine, guanti monouso, ecc.); prodotti per l’igiene (detergenti, salviette umide, saponi, shampoo, dentifricio, spazzolini da denti, asciugamani, rotoli di carta, carta igienica, ecc.); prodotti per l’infanzia (pannolini, omogeneizzati, latte in polvere, ecc.); coperte, cuscini, plaid, abbigliamento invernale di vario genere anche per bambini, assorbenti intimi, biancheria termica, calzini; generi alimentari a lunga conservazione come cibo in scatola di qualsiasi tipo (evitare vetro), pasta, riso, tonno, carne in scatola, biscotti, latte, cioccolata, dolci confezionati, frutta secca, barrette energetiche, the in bustine, caffè solubile, caramelle, piatti, bicchieri, posate monouso, ecc.

SCANSANO

L’Auser di Scansano (via Diaz) ha organizzato una raccolta di beni di prima necessità orari: 10-12 e 15-18 fino a venerdì 4 marzo. Per informazioni: 328 825 5580 (Antonella).

Cosa serve? Pannolini, Prodotti per igiene personale: salviette umide, sapone, asciugamani • Prodotti alimentari: thè, caffè solubile, dolciumi/zucchero, cibo lunga scadenza pronto al consumo: conserve, tonno, legumi, prodotti in scatola Medicinali e dispositivi medici: Analgesici – Antiemorragici – Antidiarroici – Cardiovascolari – Garze – Guanti monouso – Siringhe – Nastro rinforzato bobine piccole – Medicinali ad effetto antivirale e mucolitico – Dopamina – Catetere venoso colori: rosa verde blu Sacchi per trasfusione di sangue – Bendaggio emostatico – Tubo nasofaringeo – Tubo laringeo – Kit per conicotomia – Ago da decompressione – Adesivo occlusivo (adesivo toracico) – Collari Ambu Perfit ACE – Cintura SAM Pelvic Sling II – Bendaggio di emergenza israeliano Bondage 8″ / 12″.

SORANO

La Pro loco di Sorano ha istituito una raccolta di beni di prima necessità sanitaria presso la propria sede da consegnare poi alle autorità competenti.

La sede presso la Piazza della Fortezza Orsini a Sorano sarà aperta per la raccolta:

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00.

Anche l’associazione Pro Loco San Quirico, sulla scia di quella di Sorano, ha istituito un centro di raccolta di beni di prima necessità.

C’è bisogno di (NO CIBO):

➡️ cerotti

➡️ bende

➡️ garze

➡️ disinfettanti

➡️ siringhe

➡️ farmaci

➡️ teli termici

➡️ guanti sterili monouso

➡️ guanti in lattice pluriuso

➡️ bende elastiche di varie misure

ALTRE INIZIATIVE

REGIONE DELLA TOSCANA – Parte in Toscana la raccolta di fondi per sostenere la popolazione ucraina. Ecco qui di seguito le coordinate bancarie messe a disposizione dalla Regione Toscana per tutti coloro che, a partire da oggi, vorranno manifestare in questo modo la loro solidarietà. IT57U0503411701000000003021

CROCE ROSSA

E’ possibile fare donazioni per l’Ucraina tramite la Croce rossa. Di seguito gli estremi per il bonifico.

Beneficiario: Associazione della Croce Rossa Italiana ODV

Banca: Unicredit SPA, Agenzia Via lata 4 – 00186 Roma

Iban: IT 93 H 02008 03284 000 105889169

Bic Swift: UNCRITM1RNP

Causale: Emergenza Ucraina

ICCREA E CARITAS

Le Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, dalla Federazione Raiffeisen dell’Alto Adige con il coordinamento di Federcasse, hanno attivato tre conti correnti, con la medesima denominazione, “Ucraina 2022. Vicini ai bambini e agli adolescenti”, sui quali potranno confluire i contributi delle singole Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen e dei soci, collaboratori, clienti e comunità locali nelle

quali opera il Credito Cooperativo.

Di seguito le rispettive coordinate bancarie:

Iccrea Banca: IT45 P080 0003 2000 0080 0032 010 (intestato a Caritas Italiana)

Cassa Centrale Banca: IT55 M035 9901 8000 0000 0159 114 (intestato a Caritas Italiana)

Cassa Centrale Raiffeisen: IT42 F034 9311 6000 0030 0200 018 (intestato a Caritas Diocesi Bolzano – Bressanone)

ESERCATO APOSTOLICO – L’Esarcato ha lanciato la campagna “Sostieni l’Ucraina”, invitando alla preghiera, al digiuno e alla carità e aprendo un conto per la raccolta di offerte in danaro, che possono essere versate utilizzando l’Iban IT74P0503410100000000044187 intestato a Esarcato Apostolico per i fedeli cattolici ucraini.