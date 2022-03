Convocato il Consiglio comunale: si discuterà anche del bilancio di previsione

GROSSETO – Il presidente del Consiglio comunale, Fausto Turbanti, ha disposto in via ordinaria la convocazione del Consiglio Comunale per il giorno lunedì 7 Marzo alle ore 8.30. In ottemperanza alle disposizioni in materia di contrasto al contagio da Covid-19, la seduta non sarà aperta al pubblico, ad esclusione della stampa e comunque fino al limite massimo di capienza consentito. I lavori dell’Aula potranno essere seguiti in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw

Questi gli argomenti all’ordine del giorno:

– Comunicazioni istituzionali.

– Verbali sedute consiglio comunale del 23/12/21 e 10/02/22 – presa d’atto.

– Documento Unico di Programmazione (Dup) 2022-2024 – nota di aggiornamento.

– Imposta Municipale Propria (Imu)- approvazione aliquote per l’anno 2022.

– Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ex lege 160/2019. Modifiche.

– Disposizioni in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l’anno 2022 per emergenza epidemiologica Covid-19.

– Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di soggiorno. Modifica.

– Regolamento per la gestione dei passi carrabili. Modifica.

– Alienazioni e valorizzazioni di immobili di proprietà triennio 2022-2024, ai sensi dell’art.58 del d.l. 25/06/2008 n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge 06/08/2008 n.133 e ss.mm.ii. Approvazione.

– Bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati- approvazione.

– Approvazione convenzione per i servizi relativi al sistema rete regionale dei SUAP tra il Comune di Grosseto e la Regione Toscana (Allegato A) e “Accordo data protection fra titolare e responsabile” (Allegato B).

– Ordine del giorno su lavori per realizzazione cavalca-ferrovia presso la stazione di Montepescali, presentato del gruppo consiliare Fratelli d’Italia.

– Mozione “proposta per la valorizzazione dell’area archeologica di Roselle” presentata dal consigliere De Martis (Grosseto Città Aperta).

– Interrogazione sullo stato attutale dell’opera di bonifica della discarica sito GR-NS-04 in loc. Casalone, Comune di Grosseto, presentata dalla consigliera Bernardini (PD)