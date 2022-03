GROSSETO – Aggiornamento ore 18.55: L’uomo alla guida ha 44 anni. È stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto in codice 2.

News ore 17.43: Incidente poco fa sulla strada provinciale Castiglionese, tra il Cemivet e Macchiascandona: un furgone è andato fuori strada per cause in corso di accertamento.

Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, però, non c’era nessuno all’interno del mezzo. Il conducente è stato trovato a terra a centinaia di metri dal luogo dell’incidente. E’ vivo, ma al momento non ci sono informazioni sul suo stato di salute. In volo anche Pegaso, che è arrivato fino a qui per poi tornare indietro visto che sul posto non aveva trovato nessuno.

Intervengono Polizia Municipale, i Vigili del fuoco, e la Croce rossa con ambulanza e automedica.

Al momento il traffico viaggia in senso alternato.

guarda tutte le foto 12



ULTIM’ORA – Furgone fuori strada: il conducente ritrovato a centinaia di metri di distanza

Notizia in aggiornamento