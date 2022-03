Misericordia: «Non possiamo venire casa per casa: per rinnovare la tessera passate a trovarci»

ALBINIA – «Purtroppo anche quest’anno causa covid, non potremo passare casa per casa ad effettuare il consueto tesseramento, in questo caso per l’anno 2022» afferma Leonardo Bragaglia presidente Misericordia di Albinia.

«È sempre stato un momento conviviale tra i nostri volontari ed i nostri tesserati, un momento di ascolto per le varie e nuove esigenze, sempre in maniera costruttiva e per migliorare il nostro servizio».

Per cercare di agevolare i nostri tesserati o per chi volesse tesserarsi per la prima volta, saremo presenti con un Gazebo:

• Al mercato di Albinia nei giorni di venerdì 4 – 11 – 18 marzo dalle ore 9 alle ore 13

• Al mercato di Fonteblanda il giorno martedì 16 marzo dalle ore 9 alle ore 13

Il costo della tessera, che sarà personale, è ormai da diversi anni di 5 euro».