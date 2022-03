Il podcast del 2 marzo – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 2 marzo 2022" su Spreaker.

Il racconto della giornata: mercoledì 2 marzo 2022

In apertura parliamo della guerra in Ucraina. Prosegue la mobilitazione in Maremma: da una parte ci sono le manifestazione per la pace e dall'altra, associazioni e comunità ucraina si stanno organizzando per inviare aiuti e beni di prima necessità al popolo ucraino.

Ieri sera a Follonica migliaia di persone sono scesa in piazza e hanno sfilato per le vie della città nell'iniziativa organizzata dagli studenti del Golfo. Una manifestazione che ha visto anche la partecipazione dei sindaci di Follonica e Scarlino. Nella città del Golfo la comunità ucraina è una delle più numerose. Sentiamo le parole di Alice Pelone, una delle ragazze che ieri è intervenuta durante la manifestazione.

Adesso gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza corononavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 2.400 su 24000 tamponi. Il tasso dei nuovi positivi è del 10%.

Secondo i dati della Regione in provincia di Grosseto sono stati registrati 183 nuovi casi.

I numeri dei vaccini: in totale in Toscana sono state somministrate 8.681.000 dosi. Di queste 2.166.000 sono dosi booster. Nell'ultima

settimana nella nostra Regione sono state utilizzate 54mila dosi.