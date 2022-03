I ragazzi della Gea contro il Calcinaia, recupero di campionato prima del turno di riposo

GROSSETO – Torna in campo la Gea Basketball Grosseto nel campionato di serie D. I ragazzi di Luca Faragli e Marco Santolamazza hanno l’occasione di vendicare la sconfitta di domenica sera a Livorno nel recupero della quarta di ritorno in programma giovedì sera alle 21 sul parquet del Pastificio Caponi Calcinaia, una formazione in piena lotta per entrare tra le prime quattro della regular season. Un avversario da prendere insomma con le dovute cautele, battuto all’andata per 70-66 dopo un tempo supplementare, al termine di un incontro appassionante, con i pisani avanti di quattro punti al 30′.

Furi e compagni saranno però animati da tanta voglia di riscatto dopo il pesante stop con la Fides, che ha messo fine ad una striscia vincente di sette incontri e ha fatto perdere dopo alcune settimane il primo posto in classifica.

«Durante gli allenamenti di questa settimana – sottolinea il coach Luca Faragli – abbiamo cercato di lavorare soprattutto sul tiro. A Livorno, a parte le difficoltà per contenere una squadra fisicamente più dotata, siamo mancati in attacco. I nostri avversari ci hanno lasciato molto spazio ma non siamo stati bravi ad approfittarne. A Calcinaia non sarà facile ma confidiamo nella grinta dei nostri ragazzi per ottenere un risultato fondamentale per un piazzamento nobile nella prima fase». La Gea nel prossimo fine settimana osserverà un turno di riposo.

Lo staff tecnico recupera Mattia Ricciarelli, ma dovrà ancora fare a meno di Roberti, Battaglini e Neri. In forse anche la presenza di Dario Romboli.

Convocati Bambini, Morgia, Furi, Ricciarelli, Simonelli, Scurti, Romboli, Mazzei, Baccheschi, Mari, Piccoli. Arbitreranno Ariani di Lucca e Baldacci di Monsummano Terme.

La classifica: Fides Livorno 24 punti; Gea Grosseto 22; Valdicornia e Monsummano 20; Calcinaia e San Vincenzo 16; Lucca 14; Bellaria Cappuccini 12; Castelfranco 10; Pescia 4; Piombino 0.