Oro e argento per Alessia, Ilaria e Greta: la Polisportiva Barbanella Uno brilla ai provinciali

GROSSETO – Presente anche la Polisportiva Barbanella Uno al campionato provinciale Uisp di pattinaggio artistico a Grosseto, con la punta di diamante Alessia Donadelli. Nella categoria Professional Seniores specialità obbligatori Donadelli conquista l’oro eseguendo tre esercizi eccellenti; oro anche per Ilaria Micci nella categoria Allievi Uisp specialità obbligatori grazie ad un’ottima prova più un argento nella specialità libero categoria F 5 B. Doppietta di ori invece per Greta Grassi nella categoria Primavera sia nella specialità degli obbligatori che nel libero.

“È iniziata la stagione con importanti risultati – ha diramato la società – e auguriamo di proseguire con impegno e determinazione per arrivare ai prossimi appuntamenti regionali in ottima forma ed ottenere ulteriori frutti. Lo staff dirigenziale ringrazia le atlete e le allenatrici Giulia Fornai e Sara Gemignani per le ottime medaglie ottenute in questa competizione”.