Non solo onori di casa ai provinciali, incetta di medaglie per gli atleti de Il Sole

GROSSETO – Weekend di grande soddisfazione per l’Atl Il Sole Grosseto che nel proprio impianto di via Leoncavallo ha ospitato il Campionato provinciale Uisp. Oltre ad un buon riscontro di partecipazioni da tutta la Maremma, con grande agonismo e spettacolo, gli atleti della società di casa hanno portato via numerose medaglie. “Tutti i nostri atleti – ha diramato la società – si sono distinti nelle categorie di appartenenza conquistando quattordici ori, otto argenti e tre bronzi”.

Questi i vincitori delle medaglie d’oro: Hindya Gazzillo, Ilaria Bosi, Melissa Iovene, Chiara Tanzini, Irene Di Maria, Maria Giulia Valenti, Emma Di Maria, Davide Santi, Iris Scovaventi, Sofia Tozzi, Giulia Scarano, Asia Ferrini e Irene Cannelli. Argento per Margherita Valenti, Matilde Aiello, Alessia Cinori, Chiara Santi, Giorgia Corti e Irene Margiacchi. Bronzo a Sofia Negrini, Matilde Aiello, Hyndya Gazzillo.