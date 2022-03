GROSSETO – Sono 14 gli appartamenti interdetti dopo l’incendio che si è sviluppato nel palazzo di via Oberdan, nel centro di Grosseto. E 12 (dieci adulti e due bambini) le persone evacuate dai Vigili del fuoco

Intorno alle ore 23 alla centrale operativa del 115 è giunta la richiesta di soccorso per un incendio in via Oberdan. Arrivati sul posto i Vigili del fuoco hanno trovato molte persone terrorizzate, riunitesi nella corte interna del palazzo ex Rama, e tante altre che erano state costrette a rifugiarsi sui balconi a causa del denso fumo e non potevano rientrare in casa per fuggire.

I pompieri hanno individuato l’origine delle fiamme al primo piano interrato, in corrispondenza dei quadri elettrici in una delle scale del condominio. Mentre una squadra salvava e aiutava gli abitanti delle case, la seconda squadra ha affrontato il fumo denso ed è scesa nel seminterrato per domare le fiamme.

Una terza squadra di rinforzo è stata inviata per garantire il ricambio delle bombole di aria, consumate durante le operazioni di ricerca, soccorso e spegnimento.

La prima squadra ha iniziato a salvare uomini donne e bambini sui balconi, con la scala italiana, l’attrezzatura di base dei vigili del fuoco, costituita da quattro pezzi che si innestano sino a raggiungere l’altezza di dieci metri.

Altri due salvataggi sono stati fatti con l’utilizzo dell’Autoscala che, grazie al suo sviluppo, permetteva di evacuare due donne rimaste intossicate dai fumi.

In totale sono stati tratti in salvo 12 adulti e due bambini di un anno e mezzo e tre età, tutti consegnati al personale sanitario del 118, Croce rossa e Misericordia.

A causa del fumo che ha completamente invaso tutti gli appartamenti distribuiti sui tre piani fuori terra, in corrispondenza del vano scala dove è nato l’incendio, sono stati interdette 14 unità immobiliari.