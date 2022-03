Cernaia, Gabbrielli: «Serve una pensilina per proteggere i nostri ragazzi»

GROSSETO – “Sono molti i ragazzi che tutte le mattine aspettano il bus a Cernaia, lungo la strada Castiglionese (circa sei km da Grosseto verso Castiglione della Pescaia)”, recita così la nota di Amedeo Gabbrielli, consigliere comunale per Forza Italia del Comune di Grosseto, e di Matteo Di Marzo, commissario Popolari d’Italia.

“Ciò è un rischio per la loro incolumità a causa del pericolo delle auto che viaggiano a forte andatura. Inoltre, in caso di pioggia, non trovano alcun riparo”.

“Chiediamo all’Amministrazione provinciale di intervenire a Cernaia per realizzare, sulla strada Castiglionese, all’altezza delle fermate dei bus, uno spazio dotato di pensilina. Si tratta di un intervento dal costo limitato, ma la cui necessità è particolarmente sentita dagli abitanti della località, tra l’altro non ancora raggiunta da servizi ormai indispensabili come Wi-Fi e metano”, conclude la nota.