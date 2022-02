Senza patente sbatte contro un muro e fa saltare il tubo del gas

ROCCASTRADA – Nottata movimentata per i carabinieri della stazione di Ribolla, che nella serata di ieri sono stati chiamati ad intervenire a Roccastrada, dove un cittadino aveva visto un’utilitaria che dopo aver sbandato, era andata ad impattare contro un muretto, provocando dei danni.

Sul posto sono giunti i militari di Ribolla, che hanno constatato come a seguito dell’urto, era stato danneggiato il contatore del gas di un’abitazione. È stato quindi richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco, che sul posto hanno provveduto a mettere in sicurezza il tubo del gas.

A bordo dell’automobile c’erano due persone, una donna e un uomo, illesi, che apparivano in evidente stato d’ebbrezza. Tra l’altro, siccome all’arrivo dei carabinieri entrambi erano fuori dalla macchina e poco collaborativi, è stato necessario procedere ad accertamento etilometrico per entrambi, nonché interpellare alcuni testimoni perché non c’era verso di capire chi fosse realmente alla guida.

Giunto anche il radiomobile di Follonica sul luogo dei fatti, l’uomo si è fatto sottoporre al test risultando oltre i limiti consentiti, mentre la donna, un donna di nazionalità rumena di circa 30 anni, che i testimoni avevano indicato alla guida della vettura al momento dell’impatto, si è rifiutata di fare l’alcoltest. Ma non solo: dagli accertamenti sulla sua persona, emergeva che la donna non avesse mai conseguito la patente di guida. L’uomo invece risultava del tutto sprovvisto di documenti per l’identificazione. La vettura, risultata intestata ad un uomo residente in provincia al momento irreperibile, è stata affidata ad una ditta di autosoccorso perché priva di assicurazione obbligatoria.

Per tutti questi motivi, i due sono stati condotti in caserma per la compilazione degli atti conseguenti: la donna infatti deve rispondere del rifiuto del test per l’alcolemia, oltre che per la guida senza patente perché mai conseguita. A parte si procede per la vettura, risultata senza assicurazione, di cui dovrà rispondere il proprietario.

L’uomo invece, soccorso da personale sanitario per il suo stato di agitazione dovuto all’assunzione di alcolici, è stato infine identificato tramite accertamenti dai carabinieri di Ribolla in un uomo di nazionalità rumena coetaneo della donna, e portato in ospedale, dove ha proseguito, prima di essere dimesso, con le sue intemperanze.