Sangue, allarme dell’Avis: «2021 anno nero per le donazioni. Ripartiamo dalle scuole»

ORBETELLO – «Forte calo di donazioni di sangue nel 2021, perciò nel 2022, pandemia permettendo, sarà necessario sensibilizzare tutta la comunità per tornare a donare» a lanciare l’allarme è il presidente dell’Avis Orbetello Costa d’Argento, Stefano Angioloni, durante l’assemblea dei soci che si è tenuta nei giorni scorsi.

Oltre al presidente, sono intervenuti all’assemblea il vicepresidente vicario Oreste Milozzi, il presidente della Commissione verifica poteri Sergio Vongher, e il rappresentante della struttura superiore, membro del consiglio provinciale, Giuseppe Massaro.

Il presidente ha illustrato le criticità che hanno caratterizzato l’andamento delle donazioni nel 2021 «Sono mancate all’Avis di Orbetello-Costa d’Argento ben 52 donazioni rispetto al 2020, che era stato un anno eccezionale, pur avendo subito un lockdown restrittivo per molti mesi sia prima che dopo l’estate».

Lockdown che «Anche nel 2021 – aggiunge Angioloni – ha quasi azzerato l’attività esterna e nelle scuole di promozione della donazione di sangue, oltre che la partecipazione con il gazebo a molte delle manifestazioni sportive e sagre paesane che si svolgono sul nostro territorio, ma anche altri eventi a favore di Telethon, AIDO, ADMO, nostri partner in molte occasioni».

Dopodiché il presidente ha illustrato quella che sarà l’attività futura «Per il 2022 – annuncia – ripartiremo dai nostri interventi nelle scuole, dalle elementari alle superiori, ma anche nelle piazze e alle sagre che ci vorranno ospitare, oltre che, se si arriverà a un vita post covid, anche alla organizzazione di eventi, ricercando di volta in volta la collaborazione di società sportive, pro-loco, associazioni, sempre e comunque per la promozione della donazione di sangue a tutti i livelli».

«L’assemblea – sottolineano dall’Avis – si è conclusa con la consegna delle benemerenze associative a quei donatori che hanno raggiunto il traguardo delle 8-16-36 donazioni, rispettivamente distintivo verde 46, distintivo blu 28, distintivo rosso 12; in più sono stati conferiti dei riconoscimenti a quei donatori che durante il 2021 hanno donato più volte: 86 gocce in rame, 60 gocce in argento e 3 gocce in oro, a seconda delle donazioni effettuate».

«Ricordiamo che chi volesse avvicinarsi alla donazione – concludono dall’Avis lagunare – può chiedere informazioni al 340-3300111. Per diventare donatori occorre avere compiuto la maggiore età, pesare almeno 50kg ed essere in buona salute.

Per divenire donatore occorre recarsi al Centro Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di Orbetello tutte le mattine dalle ore 9,00 in poi, dove dovrà essere compilato un questionario, sostenere un colloquio con il medico selezionatore, fare un prelievo di sangue e un elettrocardiogramma».