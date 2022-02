Restauro dei bastioni, raccolta delle alghe e riapertura della Pediatria: ecco le priorità secondo Acli

ORBETELLO – “A seguito di una riunione con propri iscritti e simpatizzanti, il Circolo delle Acli della cittadina lagunare ha individuato alcune priorità programmatiche”, recita la nota di Circolo delle Acli di Orbetello.

“Per ridare sviluppo turistico, non si può non passare dal pieno recupero e restauro dei bastioni spagnoli, delle mura e della ex fortezza, attraverso la ristrutturazione e riutilizzo degli immobili esistenti. Una analoga progettualità va individuata per il parco ex idroscalo. Sanità e sociale, incremento delle attività del presidio ospedaliero di Orbetello, dove sono da potenziare Chirurgia ed Ortopedia, riaprire Pediatra, Ostetricia e punto nascita”.

“Sul sociale, di fronte alle tante criticità esistenti, fra le quali la disoccupazione, mancanza di redditi, crisi e carenza di lavoro vanno studiate sinergie più attente per andare incontro agli innumerovoli problemi della gente, anziani, pensionati, giovani coppie senza lavoro. Laguna di Orbetello, nel bacino lacustre ancora l’acqua, già che siamo in inverno è chiara. Ma cosa si aspetta a far dragare il fondo fangoso e di pochi centimetri della laguna? Le alghe andrebbero raccolte ora e non a maggio, anche per evitare il noiosissimo fenomeno, molto serio ad Orbetello delle zanzare”, continua la note.

“Turismo e centri storici. Pare di vivere in zone ‘desertificate’ in questi mesi invernali, il centro storico è l’ombra di se stesso. Poche le attività commerciali rimaste. Soprattutto quelle artigiane sono quasi sparite. Un piano straordinario di valorizzazione ed alcune iniziative che portino gente in questi periodi dell’anno, non ad agosto, quando di gente ne abbiamo anche troppa”.