GROSSETO – C’è bisogno di aiuti per la popolazione ucraina e la Maremma si sta mobilitando per dare un sostegno.

A Grosseto è stato aperto un punto di raccolta presso la parrocchia dell’Addolorata in collaborazione con l’Esarcato per i fedeli cattolici ucraini.

Cosa serve?

Servono soprattutto beni di prima necessità. C’è bisogno di aiuti alimentari, prodotti per l’igiene, prodotti per bambini (pannolini, omogenizzati…) medicinali, coperte, vestiti per bambini, etc.

Come donare?

Il luogo di raccolta è in via Papa Giovanni XXIII, 4 nel quartiere Gorarella a Grosseto. Il proprio contributo può essere lasciato presso gli uffici della parrocchia o direttamente in chiesa.

Tutti gli aiuti che verranno raccolti saranno poi trasferiti a Roma, presso la chiesa di Santa Sofia, da dove tir organizzati dall’Esarcato provvederanno a portarli al confine con l’Ucraina.

guarda tutte le foto 49



La comunità ucraina in piazza grida il suo dolore: «Vogliamo la pace». Partono i primi aiuti dalla Maremma

Nel contempo, l’Esarcato ha anche lanciato la campagna “Sostieni l’Ucraina”, invitando alla preghiera, al digiuno e alla carità e aprendo un conto per la raccolta di offerte in danaro, che possono essere versate utilizzando l’Iban IT74P0503410100000000044187 intestato a Esarcato Apostolico per i fedeli cattolici ucraini.