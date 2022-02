Due vittorie su tre per le squadre giovanili della Pallavolo Grosseto

GROSSETO – Weekend dalle tante soddisfazioni per le rose giovanili della Pallavolo Grosseto. Ennesimo successo per la compagnia Under 13 Luca Consani che imponendosi oggi sulle pari età del Volley Piombino per 3 set a 0 mantiene la testa della classifica del Campionato. Coach Colella Ilaria ha potuto sfruttare tutto il roster a disposizione.

Le convocate: Viola Armini, Ginevra Consani, Sabrina Delli Castelli, Odessa Di Rienzo, Giulia Muzzi, Viola Murzi, Camilla Pieri, Chiara Priori ed Emma Rossi.

Prima giornata del tabellone finale del torneo Under 16 con la bella vittoria della Giorgio Peri Grosseto contro la corazzata Livorno Life Progect. Una prestazione quasi interamente da manuale per le maremmane con i parziali che parlano da soli: 25-11, 23-25, 25-11 e 25-08.

Le atlete di mister Spina hanno guidato l’incontro con sicurezza dimostrando, dopo la perdita del secondo set, anche il giusto carattere rimettendosi immediatamente sulla giusta direzione. Ottima battuta, ottima ricezione e molto bene nelle coperture quasi sempre in posizione.

Le convocate: Sara Allegro, Rachele Balestri, Asia Barbarossa, Lucrezia Bertelli, Matilde Bronchini, Elena Costa, Federica Loguercio, Giada Lucchesi, Matilda Marzocchi, Vittoria Paioletti, Lara Pettorali, Federica Sallei e Marica Saviello. Allenatore Stefano Spina, Secondo Andrea Rossi.

Nei sedicesimi di finale Under 16 la Pallavolo Castelfranco prevale 3-1 sulla Beauty Center Grosseto (25-17, 14-25, 25-20 e 25-23 i parziali). Sfiorata l’impresa per le grossetane in una partita al cardiopalma e ricca di spettacolo. Una crescita di tutte, una partita intensa coronata da un pubblico entusiasmato che applaudiva entrambe le squadre. Le convocate: Margherita Verni, Gaia Buonocore, Elena Settepassi, Ester Ducchi, Elisa Di Clemente, Lisa Montomoli, Carlotta Scotto, Vanessa Banchi, Nicole Innocenzi e Clara Sestini.