Convocato il Consiglio comunale: ecco come seguire la seduta in streaming

FOLLONICA – Convocato il Consiglio comunale di Follonica per lunedì 7 marzo, alle ore 19.00.

“Su disposizione del Presidente del Consiglio Comunale Francesca Stella, è stato convocato il Consiglio Comunale con il seguente ordine del giorno, il giorno 07.03.2022 ore 19,00 . Il Consiglio comunale si terrà in presenza presso la Sala Consiliare nel rispetto della normativa Covid 19”, recita la nota del Comune di Follonica.

Ordine del giorno:

1. Proposta n. 3 – Processo verbale seduta del Consiglio comunale del 21.12.22 – Approvazione;

2. Comunicazioni del presidente del consiglio, del sindaco, degli assessori e dei consiglieri;

3. Interpellanza– Di Giacinto – Lynn – Azzi Pizzichi – Baietti – Marrini Interpellanza prot. 42400 del 11 Novembre 2021 “Stagione Teatrale fonderia leopolda”;

4. Interpellanza – Di Giacinto – Interpellanza prot. 43951 del 22.11.2021 “Progetto integrato per il sistema fognario alla foce del Torrente Petraia”;

5. Interpellanza – Baietti Interpellanza prot. 262 del 04.01.22 “Nuovo comandante della Polizia Municipale”;

Nota: Le interpellanze saranno trattate in cc: per una durata massima di 60 minuti a prescindere dall’inserimento nel presente Odg (art.22 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale);

6. Proposta n. 7 – Determinazione del prezzo per la cessione di aree, in proprietà o in diritto di superficie, ai sensi dell’articolo 172 comma 1 lettera b) del D. Lgs 267/2000 – Anno 2022;

7. Proposta n.6 – Approvazione piano delle alienazione e valorizzazioni immobiliari 2022-2024;

8. Proposta n.12 – Programma triennale lavori pubblici 2022/2024. Elenco annulae 2022. Approvazione;

9. Proposta n. 10 – Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto all’evasione dei tributi locali ai sensi dell’art. 15 – ter del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019 così come modificato dalla legge di conversione n. 58 del 28 giugno 2019.

“Il pubblico sarà ammesso nella sala consiliare fino ad un massimo di 20 persone”, prosegue la nota.

“L’accesso alla sala del Consiglio è subordinato alla verifica di possesso di certificazione verde Covid (Green pass) mediante dispositivo collocato all’ingresso principale vicino all’orologio marcatempo”.

In ogni caso risulta assicurata la trasmissione in streaming accedendo al sito istituzionale:www.comune.follonica.gr.it/consiglio on line/diretta

Foto di Giorgio Paggetti.