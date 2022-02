GROSSETO – L’Asl Toscana sud est informa che il call center 800500483 del CUP per la Provincia di Grosseto non sarà attivo dalle ore 13 alle 20 di mercoledì 2 marzo a causa di lavori di aggiornamento e potenziamento tecnologico.

Per chi ha necessità, eccetto che per i prelievi, si può rivolgere nelle farmacie oppure telefonare ai call center di Siena 0577727272 oppure Arezzo 800575800. Per i prelievi sarà comunque attiva la solita e-mail: prenotaprelievo@uslsudest.toscana.it.