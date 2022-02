Una rete per parte contro il Montevarchi, risultato utile per gli Under 16 del Grifone

ROSELLE – Pareggio casalingo per gli Under 16 biancorossi dopo la sosta di campionato. Al Centro sportivo la quinta di ritorno è tirata soprattutto nei primi 20′ minuti, con il vantaggio dei locali alla mezz’ora: azione a centrocampo, con tiro vincente di Pimpinelli a pochi metri dalla porta. Vicini al raddoppio Generali e Fregoli. Nella ripresa stesso copione fino al pareggio degli ospiti con tiro da fuori area. Nel finale ultima chance per i locali su angolo, col nuovo entrato Mori che non riesce a sorprendere Oliva Diaz, bravo a disinnescare.

Il prossimo match dei ragazzi di mister Angeli sarà contro la Reggiana.

US GROSSETO-AQUILA MONTEVARCHI 1-1

GROSSETO: Conti (1′ st Cavaglioni), Fommei, Picci, Nardi, Giraudo, Busetta, Biliotti (35′ st Bojinov), Repola, Generali, Fregoli, Pimpinelli (25′ st Mori). A disposizione: Dani, Peruzzi, Sabatini, Graffieti, Frediani, Giulianini. All. Angeli.

AQUILA MONTEVARCHI: Oliva Diaz, Carnevale (1′ st Cocci), Fabiani (35′ st Bonci), Dago (1′ st Malaj), Aramini, Bigazzi, Valentini (20′ st Pinsuti), D’Alessandro, Tommasini, Fabbrini (1′ st Talenti), Dini. A disposizione: Fioravanti, Affortunati, Benucci, Piscopo. All. Minatti.

ARBITRO: Colombi di Livorno; assistenti Temfack e Della Bartola di Pisa.

RETI: 30′ Pimpinelli, 38′ st D’Alessandro.