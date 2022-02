San Donato Tavarnelle di misura, caduta interna del Follonica Gavorrano

BAGNO DI GAVORRANO – Ko di misura per il Follonica Gavorrano, superato in casa dal San Donato Tavarnelle nel big match di giornata (0-1 il finale).

Prima conclusione per gli ospiti al 6′ con tiro dalla distanza di Regoli, alto. Risponde un minuto dopo Fontana strozzando troppo sul primo palo e mancando il bersaglio. Al quarto d’ora gol di Fontana annullato per fuorigioco.

Maremmani insidiosi alla mezz’ora con Lo Sicco che mette in mezzo una punizione per la testa di Iacullo, con la palla in angolo; sugli sviluppi del corner Cardelli si oppone. Il portiere del Tavarnelle si ripete poco prima del riposo sull’inzuccata di Giustarini. Chance anche per Caciagli che ci prova da fuori, sparando alto di poco.

La ripresa vede al 3′ il tiro a giro di Gerardini dopo un errore difensivo, fuori. Parato in tuffo invece il destro di Giustarini. Fra il 15′ e il 18′ Buzzegoli si mette in mostra, prima impegnando Ombra, poi firmando lo 0-1 con tiro di mezzo esterno destro terminato all’incrocio. Il Follonica Gavorrano cerca di raddrizzare la partita ma né Mugelli né Berradi nel recupero riescono ad evitare il passivo. Festeggia il San Donato, che ritrova la vetta complice la contemporanea sconfitta del Poggibonsi.

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Bruni, Coccia (22′ st Fremura), Dierna, Grifoni, Origlio (22′ st Mugelli), Liurni, Iacullo, Lo Sicco (32′ st Berardi), Fontana (836′ st Sylla), Giustarini. A disposizione: Vivoli, Del Rosso, Cret, Ampollini, Ramazzotti. All. Bonura.

SAN DONATO TAVARNELLE: Cardelli, Ciurli (40′ st Tognetti), Zini Al., Buzzegoli (28′ st Poli), Caciagli, Marzierli, Montini (40′ st Alessio), Regoli, Guidi (49′ st Borghi), Gerardini (45′ st Pisaneschi), Brenna. A disposizione: Viti, Zini An., Noccioli, Contipelli. All. Indiani.

ARBITRO: Sacchi di Macerata; assistenti Giudice di Frosinone e Gookooluk di Civitavecchia.

RETE: 18′ st Buzzegoli.

NOTE: ammoniti Coccia, Grifoni, Liurni, Bruni, Caciagli; recuperi 0+6.