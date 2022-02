FOLLONICA – “Il Giglio. I 10 anni che sconvolsero l’isola” è il libro scritto da Silvano Polvani con le immagini del fotografo Carlo Tardani. Il libro, che racconta la tragedia della Concordia, è stato presentato a Follonica, alla sala Tirreno.

Il volume nasce in occasione del decimo anniversario del naufragio della Concordia. Nella tragedia persero la vita 32 persone. Nelle pagine gli autori ripercorrono la storia della nave e dei protagonisti. Le fotografie sono tutte in bianco e nero.

Per più di due anni la nave è rimasta adagiata su un fianco su uno scalino roccioso sugli scogli delle Scole come un cetaceo spiaggiato. Immobile, impassibile, davanti al trascorrere del tempo in cui si è pianto e detto molto: dalle indagini sul tragico “inchino” fino all’ormai famoso “Torni a bordo” del Capitano De Falco rivolto al Comandante Schettino.

Poi la frenesia delle ricerche, la rassegnazione e il dolore per la perdita di 32 esseri umani (27 passeggeri e 5 dell’equipaggio) che nulla hanno potuto contro una delle più gravi tragedie della marineria italiana (foto Giorgio Paggetti).