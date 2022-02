Grosseto, a Teramo arriva la quarta sconfitta di seguito

TERAMO – Quarta sconfitta di fila per il Grosseto, che si arrende 2-1 al Teramo sprofondando sempre di più nelle sabbie mobili della retrocessione. Peccato, soprattutto per il vantaggio iniziale a firma di Nocciolini, dopo 22’ minuti, che aveva aperto la strada al Grifone. La doppietta di D’Andrea, a fine primo tempo e a inizio secondo tempo, inchioda i maremmani che adesso vedono sfumare sempre più la salvezza.

Foto di archivio

Grifone che ritrova Raimo e Cretella ma che dovrà fare a meno di Ciolli, squalificato, e degli infortunati Fallani, Capanni, Peretti e Rabiu. In cambo solita formazione con Salvi al posto di Ciolli e con due principali novità: Mauceri titolare al posto di Semeraro, sulla fascia sinistra, e Saporiti dal primo minuto in mezzo al campo. La partita comincia con cinque minuti di ritardo, come su tutti gli altri campi della Lega pro, per dire no al conflitto in Ucraina. Ci mette sei minuti il Teramo per presentarsi dalle parti di Barosi con un tiro da fuori di Malotti che non inquadra lo specchio. Il Grosseto prova a costruire, soprattutto con Raimo, ma sono ancora i padroni di casa a cercare il tiro con Bernardotto, ma Barosi para senza problemi. Al 22’ Arras recupera sul fondo un gran pallone, lo serve per Saporiti che salta un avversario e pennella un gran cross per Nocciolini che davanti porta non sbaglia e di testa inchioda Perucchini per l’uno a zero, segnando il quarto gol stagionale. Al 34’ ancora Grosseto, con il tiro di Raimo dalla distanza che chiama Perucchini alla prodezza per salvare la porta di casa. Al 39’ pareggia il Teramo, con il cross di Bernardotto per il colpo di testa di D’Andrea. Nella ripresa parte meglio il Teramo, che si fa vedere subito dalle parti di Barosi. All’ottavo, però, Nocciolini colpisce involontariamente la traversa, lasciando di ghiaccio l’estremo difensore abruzzese. Al quarto d’ora il sorpasso del Teramo con la doppietta di D’Andrea, che di testa su traversone preciso buca Barosi. A un quarto d’ora dalla fine Maurizi termina i cambi, senza provare la carta Semeraro che sicuramente avrebbe dato un contributo importante. A tre minuti dalla fine ci prova Moscati, in contropiede, ma il suo tiro viene parato.

Teramo-Grosseto 2-1

TERAMO: Perucchini, Hadziosmanovic, Soprano, Arrigoni, Malotti, Bernardotto (15’ st Rosso), Lombardo (15’ st Mordini), Rossetti, D’Andrea, Pinto, Iacoponi. A disposizione: Agostino, Ndrecka, Viero, Codromaz, De Grazia, Papaserio, Cisco, Fiorani, Forgione, Montaperto. All. Guidi.

GROSSETO: Barosi, Siniega, Gorelli, Salvi (7’ st Artioli), Raimo, Saporiti (7’ st Bruzzo), Cretella (22’ st Boccardi), Piccoli, Mauceri, Nocciolini (22’ st Moscati), Arras (30’ st Scaffidi). A disposizione: Lazzari, Semeraro, Tiberi. All. Maurizi.

ARBITRO: Ermes Cavaliere di Paolo (Iacovacci di Latina, Cecchi di Roma1)

RETI: 22’ Nocciolini, 39’ e 15’ st D’Andrea.

Recupero 2’ pt, 5’ st.