Crystal Palace e Atletico Barbiere avanti tutta, Trattoria da Beppe a due cifre

GROSSETO – Giro di boa per il campionato di Prima Divisione di Grosseto con l’ultima gara del girone di andata e la prima giornata che è stata iniziata e non conclusa proprio per dar modo di finire la prima tornata. Il Muppet batte a tavolino i Mega Drivers, confermando così quello che stava maturando sul campo prima della sospensione per pioggia, mentre Crystal Palace e Atletico Barbiere confermano tutte le proprie ambizioni nella zona nobile della classifica. Gli “inglesi” proseguono il proprio percorso netto, anche se il Barbagianni Carrozzeria Tirrena vende cara la pelle, venendo superato 7 a 5, con Briaschi e Lucherini a confermarsi binomio di punta in questa annata, mentre più larga l’affermazione dei ragazzi di Di Girolamo, che piegano 9 a 1 un cliente difficile come l’Fc Bascalia: sono Montagnani e Rossi a suonare la carica. La prossima settimana verranno disputate Istia Campini-Muppet e Mega Drivers-Tpt Pavimenti Vetulonia.

Si riapre clamorosamente il girone A di Seconda Divisione: Culmone e Lashin trascinano lo Sporting Talamone al 4 – 1 nello scontro diretto contro la Pizzeria Ballerini portandosi a -2 dal team di Nanni, che subisce il primo ko dell’annata. Grande la prestazione del team di Biozzi, autore fin qui di un percorso di alto livello. Al terzo posto rafforza la propria posizione l’Officina Da Andrea, con Magnaricotte e Filippin protagonisti nel 7 a 5 contro il Partizan Degrado, mentre un super Di Carmine è la chiave del Lokomotiv Grosseto che si impone 5 a 4 nell’ostico match contro il Las Palmas, con i ragazzi di Corridori che rientrano così in chiave playoff al pari dell’Angolo Pratiche di Coen, che esce vittorioso dal pirotecnico 10 a 9 contro il Professione Casa: Nicotini non basta al team di Birelli, con il duo offensivo Marri-Berti che chiude i conti. Infine, prosegue il momento felice del Ristorante Pizzeria Il Melograno, che inanella il secondo successo consecutivo grazie al 2 a 1 sul Roda Beer.

Nel gruppo B di Seconda Divisione, i Rigattieri Cdp approfittano del turno di riposo della capolista Montalcino per portarsi a ridosso della vetta grazie all’affermazione per 9 a 4 sugli Underdogz, con Martellini e Fazzi a fare le fortune del team di Fallani. Prosegue anche la risalita del Ritual Fc, che si colloca al terzo posto dopo l’8 a 6 ottenuto contro il Roccalbegna, dove a brillare è sempre la stella di Leonardo Chiti. Un’altra formazione che sta arrivando con il vento in poppa è la Trattoria da Beppe di Walter Giustarini, che si aggiudica 15 a 1 la sfida con i Wild Boars: con una coppia come quella formata da De Luca e Tony Corridori è lecito sperare di accorciare dalle prime posizioni. Tre punti a tavolino per l’Endurance Team contro l’Istia Longobarda, mentre Pizzeria Pepe Nero e Fc Boccalone chiudono il proprio incontro con un salomonico 4 a 4.

Definito il quadro degli accoppiamenti per la coppa della zona Sud, con la terza e ultima giornata della fase a gironi.

Nel gruppo A, accedono al tabellone principale Spaccabotteghe e Robur Gladio. Venanzi e compagni chiudono al primo posto nonostante il ko per 2 a 4 contro gli O’ Cugi’ (in evidenza Leonardo Lorenzini), mentre il team di Longobardi si accomoda alla piazza d’onore battendo 7 a 1 il fanalino di coda Bitch Boys. Sono Mozzillo e Federico Ballerini a produrre lo strappo decisivo.

Nel girone B è il solito Francesco Conti a fare le fortune dell’Edil Tarquini: il 10 a 3 maturato permette a lui di volare in classifica cannonieri e alla propria squadra di chiudere in testa al raggruppamento.

Questi gli accoppiamenti:

TABELLONE PRO, semifinali: Spaccabotteghe-Delfini Estetica Helios Robur Gladio-Edil Tarquini.

TABELLONE DILETTANTI: semifinale (andata e ritorno) Bitch Boys-Circolo Giardino, la vincente affronterà O’ Cugì.