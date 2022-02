Coronavirus, 2.084 nuovi positivi in Toscana su 21.945 test

GROSSETO – I nuovi casi registrati in Toscana sono 2.084 su 21.945 test di cui 7.811 tamponi molecolari e 14.134 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 9,50% (42,7% sulle prime diagnosi). Ad anticiparlo, come ogni mattina, il presidente della regione Toscana Eugenio Giani che rende noti i dati dei tamponi processati sino alla mezzanotte.

In provincia di Grosseto i nuovi positivi sono 158, dieci a Santa Fiora, otto a Pitigliano, 21 a Monte Argentario, quattro a Campagnatico, due a Monterotondo Marittimo, sei a Castel del Piano, quattro a Magliano in Toscana, quattro ad Arcidosso, tre a Scarlino, 16 a Follonica, undici a Orbetello, uno a Castell’Azzara, due a Sorano, 48 a Grosseto, quattro a Gavorrano, due a Scansano, tre a Castiglione della Pescaia, uno a Cinigiano, tre a Massa Marittima, due a Manciano e uno a Roccastrada.

I comuni sono suddivisi per ASL e ordinati in base al tasso di nuovi positivi ogni 100mila abitanti. Ricordiamo che i dati (forniti dalla Asl) che pubblichiamo nel pomeriggio possono essere parzialmente difformi da quelli forniti dalla regione Toscana.

I vaccini attualmente somministrati sono 8.663.203 di cui 2.290.942 dosi booster.

871 le ospedalizzazioni totali: 57 in terapia intensiva (dato stabile rispetto a ieri in quanto si sono avuti quattro ingressi in intensiva, tre dimissioni e un decesso) e 814 in area covid (28 in meno di ieri).

Nella Asl Toscana sud est sono 73 i ricoveri in area covid e nove in intensiva, mentre nella Asl Senese (Le Scotte che fa Asl a sé rispetto alla sud est) sono 61 in area covid e due in TI.