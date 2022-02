Una nuova vita per il centro commerciale della 167 Ovest: nasce il polo sociale. FOTO VIDEO

FOLLONICA – Il polo del socio assistenziale della 167 ovest di Follonica sarà presto realtà: questa mattina il direttore del Coeso Società della Salute Fabrizio Boldrini; Antonio Cavicchi e Stefano Azzalin, i rappresentanti di Conad, la società proprietaria dell’immobile, hanno sottoscritto il contratto di affitto.

All’incontro ha preso parte il sindaco Andrea Benini proprio perché il Comune di Follonica, nell’ottica di un interesse pubblico, ha proposto il proprio supporto tecnico per la realizzazione del nuovo polo. Presto l’ex supermercato diventerà quindi la sede del nuovo centro che permetterà ai cittadini di accedere ad alcuni servizi della Società della Salute in modo più semplice, decentrandoli in un quartiere popoloso della città.

Nel nuovo polo socio assistenziale verrà spostata una parte del servizio sociale professionale della Società della salute, con l’apertura di un nuovo servizio di orientamento e di segretariato, il Pas, ovvero il punto di accesso al sociale, il Punto insieme che è lo sportello di accesso per la non autosufficienza, lo sportello info immigrati e tutte le realtà del Terzo settore che ne faranno richiesta. Accanto agli uffici e agli sportelli informativi ci sarà anche un’area espositiva e per convegni, un salone, da utilizzare per l’Afa, l’attività fisica adattata per persone più anziane, spazi per i ragazzi, per l’associazionismo e il volontariato.

«Ormai da tempo lavoriamo a questo progetto che vuole portare servizi nuovi alle 167 ovest e finalmente, dopo tante vicende, l’ex supermercato Conad diventerà un polo socio assistenziale utile alla comunità – spiega il sindaco Andrea Benini – la nostra città sta crescendo e sta cambiando ed è fondamentale riuscire a dare delle risposte ai cittadini. La 167 è uno dei quartieri più popolosi di Follonica, dove abitano anche molti anziani che nel nuovo polo troveranno un punto di supporto importante. Non solo: le attività che verranno convogliate qui rivitalizzeranno il quartiere, dando una risposta concreta alle esigenze degli esercizi commerciali presenti che, dopo la chiusura del supermercato si sono trovate in difficoltà. Stiamo definendo un protocollo di intesa per dare supporto al Coeso, così da garantire il più rapide ed efficace svolgimento dei lavori».

«Portare i servizi sociali in un unico quartiere di Follonica – ha sottolineato Fabrizio Boldrini – così densamente popolato soprattutto da persone anziane, è sicuramente un passo avanti perché permette ai servizi di avvicinarsi ancora di più alle persone. Così facendo anche gli operatori dei servizi sociali avranno la possibilità di intercettare il bisogno delle persone intervenendo prima che una situazione possa diventare più grave».

Una nuova vita per il centro commerciale della 167 Ovest: nasce il polo sociale. FOTO VIDEO

Il polo socio assistenziale verrà quindi all’interno del centro commerciale, e con la firma del contatto vengono ufficialmente avviate le procedure per la sua realizzazione. Il progetto di massima è già stato realizzato e i prossimi passi da compiere sono amministrativi: sarà necessario fare una variante urbanistica semplificata, che dovrà poi passare dal Consiglio comunale. Nel frattempo è in via di definizione il protocollo di intesa per supportare il Coeso nella fase di affidamento dei lavori e nella verifica dell’appalto.