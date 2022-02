Troppi sprechi in attacco, Atlante Grosseto superato dal Pomezia

GROSSETO – Niente tris per l’Atlante Grosseto, battuto 7-3 dallo United Pomezia in una sorta di derby di una playoff. I biancorossi rispolverano il solito copione con una partenza forte, scandita dal vantaggio flash di Nil ma a seguire collezionano tre palle gol clamorose che non trovano la porta rivale. Tutto liscio invece per i locali che trafiggono Joao con doppietta di Zullo fra l’11’ e il 17′ e De Simoni, che insacca ad un soffio dal riposo.

Nel secondo tempo arriva la reazione dei grossetani, che pareggiano con lo spettacolare uno-due di Morad e Gianneschi fra il 5′ e il 6′ ma lo United, dopo un paio di pericoli per la sua difesa, si riporta avanti al 10′ con Galati. Dal 12′ seguono i tiri imprendibili di Ferreira, ancora Zullo e Armenia.

Prossimo impegno dei maremmani giovedì contro il Città di Anzio per la Coppa Italia, mentre in campionato avranno un turno di riposo prima di riprendere il 12 marzo con la trasferta contro il Real Fabrica.

Questa la formazione dell’Atlante Grosseto: Joao, Gonnelli, Baluardi, Agnelli, Gianneschi, Morad, Izzo, Tamberi, Lessi, Mateo, Nil e Falaschi.

Questa la rosa dello United Pomezia: Venuti, Zanobi, Giasson, Zullo, Armenia, De Simoni, Galati, Sandoval, Sonnino, Carzedda, Angelini e Pacioni.