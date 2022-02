Taglio del nastro per Fumacchio: apre a Monterotondo l’asilo nido

MONTEROTONDO MARITTIMO – Inaugurato, questa mattina, l’asilo nido Fumacchio a Monterotondo Marittimo, alla presenza del sindaco Giacomo Termine e dell’assessore Emi Macrini. L’apertura di questa nuova struttura, che potrà ospitare fino a 10 bambini nella fascia di età 12- 36 mesi, è la conferma della crescente attenzione dell’amministrazione comunale per famiglie ed in particolare per i giovani nuclei familiari con figli a carico.

Il nido è stato realizzato dal Comune, in via Magenta, accanto alla scuola dell’infanzia, ristrutturando l’immobile, con un investimento di 47mila euro.

“Sono profondamente emozionato – ha dichiarato il sindaco Giacomo Termine –perché quando si inaugura una nuova scuola, una nuova struttura educativa, significa che si sta investendo nel futuro della comunità, e che ci sono i presupposti per farlo. Significa che le politiche di contrasto all’esodo dei giovani stanno dando dei frutti e che stanno nascendo dei nuovi nuclei familiari. La scelta di aprire il nido risponde ad una domanda che è presente sul nostro territorio, emersa durante l’estate a seguito della manifestazione di interesse pubblicata dal Comune. È un servizio essenziale, soprattutto a supporto delle famiglie in cui lavorano entrambi i genitori, tanto più in un ambito di aree interne complesso come il nostro. Questo nuovo servizio concorre a rendere il territorio più attrattivo nei confronti di nuovi residenti e quindi alla lotta contro lo spopolamento.”

Il nido Fumacchio sarà gestito dalla cooperativa Arcobaleno, individuata tramite bando, soggetto esperto nell’outdoor education, che si occupa inoltre degli altri nidi presenti nei Comuni dell’Unione dei Comuni montana Colline Metallifere. La struttura, al momento, è aperta solo la mattina, ma sulla base delle esigenze delle famiglie sarà valutata la possibilità in futuro di estendere il servizio al pomeriggio. Il nido accoglierà i bimbi anche durante l’estate, fino al mese di luglio.

I primi a fare il loro ingresso al Fumacchio dall’1 marzo saranno tre bambini residenti a Monterotondo Marittimo, a cui se ne aggiungeranno altri due nei prossimi mesi, al compimento del primo anno di età. Ci sono pertanto ancora dei posti disponibili e se arriveranno nuove domande verranno prese in esame. Il nido è aperto anche ai bambini non residenti nel territorio comunale, dando la precedenza nelle domande ai residenti nei Comuni dell’Unione.

guarda tutte le foto 11



Taglio del nastro per Fumacchio: apre a Monterotondo l’asilo nido

Info per iscrizioni: 0566 906249