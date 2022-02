Secondo pareggio di fila per la Primavera del Grifone: senza reti contro l’Imolese

ROSELLE – Reti inviolate fra la Primavera del Grosseto ed i coetanei dell’Imolese, nella settima gara del girone di ritorno. Biancorossi a rosa ristretta ma bravi a tener testa ai meglio classificati avversari, chiudendoli spesso e volentieri nella loro metà campo. Insidioso Columbu con un paio di ripartenze in velocità ma anche Battistoni e Rotondo. Brividi per la traversa colpita al 20′ della ripresa dai padroni di casa ma gli unionisti non rischiano più attaccando con continuità. Pericolo anche da un contropiede di Trombini, subentrato a due compagno.

Prossimo impegno dei torellini fra due settimane in casa contro la Vis Pesaro, dopo il turno di riposo.

Imolese-Grosseto 0-0

IMOLESE: Luciani, Morara, Rocchi, Fini, Ballanti, Bizzini, Barlotti, Dalmonte, Zannoni, Capozzi, Lombardi. A disposizione: Romagnoli, Mariotti, Cerè, Grassi, Benedettini, Guidi, Castaldo, Liverani, Di Riso, Sanchez, Hysy. All. Sintini.

GROSSETO: Di Bonito, Falconi, Mema, Passalacqua, Veronesi, Simi, Battistoni, Bernardi, Galli, Rotondo, Columbu. A disposizione: Comi, Testa, Presicci, Bruni, Trombini. All. De Luca.

ARBITRO: Mantelli di Bologna; assistenti Del Prete di Imola e Ventura di Bologna.