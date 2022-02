Rubato un furgone parcheggiato sulla via

GROSSETO – In tempo record degli operatori di volante della Polizia di Stato hanno ritrovato un furgone Fiat Doblò di colore blu, rubato poco prima al legittimo proprietario in via Gramsci, nei pressi del supermercato Coop, dove era parcheggiato.

“La segnalazione del furto era arrivata in tarda mattinata alla Sala operativa della Questura – spiegano dalla Polizia -, e diramata agli operatori delle volanti in servizio di controllo del territorio che si sono immediatamente attivati nella ricerca del mezzo. Nel primo pomeriggio lo stesso è stato rinvenuto in via Giusti, all’altezza del distributore di carburanti. Dopo i rilievi di rito, è stato riconsegnato al proprietario”.

“Il ritrovamento a tempo di record è uno dei risultati del controllo del territorio che, soprattutto nell’ultimo periodo, è stato particolarmente intensificato”, concludono dalla Questura.