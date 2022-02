Panathlon club, Corsetti è un nuovo membro: «Lo sport aiuta, ci indirizza in una passione»

GROSSETO – “Al Panathlon International di Grosseto si unisce l’atleta Valentina Corsetti, pallavolista da anni e attiva nel volontariato, presidente dell’Associazione Musical-mente odv, membro della Farfalla, del Pasfa e socio fondatore del Mosaico del Volontariato, presentata dai soci Roberto Ulmi e Angelo Taviani”, recita la nota.

“Inizia la sua carriera nel mini volley “Pallavolo Grosseto”, con Paola Brogelli. Dal 1995 al 2000, allenata da Luigi Ferraro con la sua squadra vince vari campionati provinciali, il primo Torneo Sater di Siena e diventa campionessa nazionale Uisp con il Volley Grosseto. A 17 anni fa il suo esordio in serie B2, gioca vari campionati di serie D e fa esperienza anche fuori Grosseto, allenata da vari coach tra cui Michele Tosi, Stefano Spina, Massimiliano Censini , Alberto Marconcini e Giacomo Rossi”.

“Ci tengo a portare la mia esperienza – commenta Valentina Corsetti – , le mie conoscenze e metterle a disposizione del Club. Sono pronta a dare il mio contributo al fianco del presidente Franco Rossi e degli altri soci, con le nostre competenze e il nostro amore per lo sport e per la Maremma. Mi impegno a far scoprire ai giovani il club, ad avvicinarsi e a lanciare il messaggio: “Lo sport aiuta, ci toglie dalla strada e ci indirizza in una passione, ci rende diversi, ci insegna ad avere più rispetto per gli altri e ad aiutare chi ha bisogno. Se avete una passione, non abbandonatela, coltivatela a tutte le età.” Io posso solo dire grazie alla pallavolo e ai miei allenatori se sono la persona di oggi! Vorrei trasmettere questo a tutti i ragazzi.”