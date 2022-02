MASSA MARITTIMA – C’è una persona ferita nell’incidente avvenuto pochi minuti fa sulla Sarzanese-Valdera, nel comune di Massa Marittima.

L’incidente ha visto coinvolti un gruppo di vespisti che si stavano dirigendo verso Follonica.

Sul posto gli operatori del 118 per prestare i primi soccorsi al ferito e trasportarlo in ospedale, e i carabinieri per stabilire la dinamica dell’incidente e fare i rilievi.