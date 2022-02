Incidente nella notte: distrugge l’auto e scappa, la denuncia sui social

FOLLONICA – Una bruttissima sorpresa questa mattina per la proprietaria dell’auto che vedete in foto.

La signora la scorsa notte aveva parcheggiato la sua macchina all’angolo di via Santini e via Verdi e stamattina l’ha trovata completamente distrutta. Un’altra vettura l’aveva investita nella parte posteriore e per l’impatto l’auto è andata a tamponare anche un pick up che era parcheggiata davanti.

Secondo la ricostruzione dovrebbe essere accaduto circa alle 23 di ieri sera, venerdì 25 febbraio, ma del responsabile del danno non c’era più traccia.

Il fratello della malcapitata ha lanciato un appello su Facebook: «Ovviamente la macchina che ha tamponato ha sicuramente subito un grosso danno, se qualcuno ha visto qualcosa ci contatti al 347-2793860».