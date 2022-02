Grinta e cuore, la Gea di Prima Divisione si impone sul Vico Pisano

GROSSETO – Con una prestazione tutta grinta e cuore la Gea Grosseto si aggiudica per 68-51 il big-match del campionato di Prima divisione contro il Vico Pisano, che alla vigilia dell’incontro aveva due soli punti in meno di Pierozzi e compagni. I ragazzi guidati da Marco Santolamazza, sul campo amico di via Austria, hanno preso da subito in mano la partita, chiudendo i primi dieci minuti con un margine di sei punti, prima accelerare nel secondo quarto con un parziale di 21-11.

Nella terza frazione i biancorossi hanno allungato ulteriormente arrivando ad un vantaggio massimo di ventuno punti, prima di chiudere a +17. Una prestazione insomma convincente di tutto il gruppo che ha ruotato sul parquet. Marco Baffetti è stato il miglior realizzatore con 11 punti, sei dei quali realizzati nel quarto periodo. La Gea tornerà in campo domenica 6 marzo alle 18 a Pomarance nell’ultima giornata di ritorno. La regular season ci chiuderà con i recuperi dell’andata: il 12 marzo a Vico Pisano e il 18 marzo in via Austria contro il Basket San Vincenzo.

Gea Grosseto-Vico Pisano 68-51

GEA GROSSETO: Bassi 5, Pollazzi, Malfanti 6, Martens 4, Baffetti 11, Contri 8, Delfino 8, Pierozzi 8, Scurti 7, Burzi 6, Di Nisio 2, Baccheschi 3. All. Ciolfi-Santolamazza.

VICO PISANO: Bandecchi 2, Chetoni 2, Panicucci 2, Colombaioni, Puccioni 2, Casalini 7, Mazzanti 3, Gasparotti 23, Mancini 1, Pippi 6, Del Corso 1, Pierotti. All. Della Longa.

ARBITRO: Giacomo Posarelli di Grosseto.

PARZIALI: 17-11, 38-22; 53-34.