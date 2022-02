Big match con quattro assenti per la Gea contro la Fides Livorno

GROSSETO – L’ottava giornata di ritorno del girone C di serie D propone domenica alle 20,30 lo scontro al vertice tra Oltremare Fides Livorno e Gea Grosseto. Al Pala Cosmelli di via Allende si affrontano le due regine del campionato, affiancate in testa alla classifica con 22 punti. Un match che potrebbe risultare decisivo per la prima posizione nella regular season. I ragazzi di Luca Faragli e Marco Santolamazza sono reduci da sette vittorie consecutive e cercheranno di proseguire la serie positiva, consapevoli di trovarsi di fronte un avversario in ottima condizione che giocherà alla morte anche per vendicare la sconfitta in via Austria per 79-60, al termine di quaranta minuti dominati dal quintetto all’epoca allenato da Pablo Crudeli. Per Furi e compagni serviranno quindi concentrazione, grinta e continuità di rendimento per avere la meglio sui livornesi.

La Gea si presenterà nella città dei quattro mori con quattro assenze: Jacopo Roberti, Nicolas Battaglini, Mattia Ricciarelli e Giacomo Neri. In sostanza i biancorossi dovranno rinunciare a tre lunghi. Convocati Bambini, Morgia, Furi, Simonelli, Scurti, Romboli, Mazzei, Baccheschi, Mari, Piccoli. Arbitreranno De Trane di Pontedera e Borsani di Pescia.