Trasferta insidiosa a Forte dei Marmi per i Pattinatori, Paghi: «Portare via punti per Coppa e salvezza»

GROSSETO – Trasferta impegnativa sabato sera alle 20,45 per il Circolo Pattinatori Edilfox Grosseto, di scena sulla pista del GDS Forte dei Marmi nel recupero dell’ultima giornata di andata. Il match con i versiliesi servirà innanzitutto a stabilire gli accoppiamenti dei quarti di finale di Coppa Italia. I ragazzi di Federico Paghi, costretti al pareggio dal Bidielle Correggio, hanno conservato il sesto posto nella classifica dell’andata e ad oggi si confronterebbero con il Vercelli, terzo alle spalle proprio del Forte dei Marmi. La situazione potrebbe cambiare negli ultimi 50′, anche se sicuramente Saavedra e compagni non affronteranno la capolista Trissino, che duellerà con Sarzana.

“Contro il Correggio – sottolinea l’allenatore Federico Paghi – abbiamo sbagliato troppe occasioni per andare a segno, anche per la bravura di Errico. A Forte dei Marmi giocheremo la nostra partita, cercando di portare a casa punti utili per la Coppa Italia e per la salvezza”.

L’Edilfox, che mercoledì scorso sulla pista Mario Parri è stato ripreso tre volte dagli avversari, avrà due dei suoi uomini migliori, Pablo Saavedra (suturato con 25 punti per una pallinata al volto) e Mario Rodriguez (uscito anzitempo contro il Correggio per un problemino muscolare) non al 100%, ma il gruppo è in ottima condizione e pronto ad affrontare senza paura i vicecampioni d’Italia, terzi in campionato ad una lunghezza dal Lodi.

Questi i convocati: Menichetti, Sassetti, Mount, Nacevich, Saavedra, Rodriguez, Paghi, Franchi, Cabella, Biancucci

Grosseto e Forte dei Marmi si affrontano per la settima volta in serie A1. Due i successi dei biancorossi (uno nell’andata della stagione 1976 e l’altro nel torneo 1977-78), quattro quelli dei versiliesi. Nella passata stagione il derby toscano è andato al Forte, vittorioso per 3-1 in via Mercurio e per 12-1 in casa.

Il programma della 13a giornata. Sabato ore 20,45 GDS Forte dei Marmi-Edilfox Grosseto, Gamma Sarzana-Tierre Montebello, Galileo Follonica-Ubroker Bassano, Wasken Lodi-Teamservicecar Monza, Why Sport Valdagno-Telea Sandrigo; domenica ore 18 Bidielle Correggio-Engas Vercelli, Trissino-Matera.