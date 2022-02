Open day per il liceo artistico serale: ecco il programma

GROSSETO – “Come conoscere e apprezzare quello che si fa al liceo artistico serale? Per questo i docenti del Bianciardi hanno messo in gioco tutte le proprie professionalità e sono al via gli appuntamenti di open day e tour virtuali per scoprire il Liceo Artistico serale e per iscriversi al prossimo anno scolastico 2022- 2023”, recita la nota del Polo Bianciardi.

“Sarà possibile incontrare i docenti in videoconferenza, parlare con loro, visitare i laboratori con una passeggiata virtuale e, su appuntamento, pianificare una lezione prova che potrà essere svolta in presenza. Tutto questo per chi desidera avvicinarsi all’arte a qualunque età, oppure per chi ha interrotto gli studi prima degli esami conclusivi e vuole arrivare al diploma, visto che con la nuova riforma dei corsi serali può ottenere il diploma di stato in un solo anno. Da aprile sarà possibile prenotare un appuntamento per avere tutti i chiarimenti utili e programmare una lezione di incisione o disegno in presenza nelle mattinate del sabato previo appuntamento”.

“Ancor prima che l’emergenza Covid diffondesse la pratica delle lezioni a distanza, al Polo Bianciardi, da anni impegnato nella didattica per adulti, si poteva conseguire un diploma di maturità artistica attraverso un percorso adatto alle esigenze degli studenti lavoratori, con possibilità di frequentare solo tre giorni a settimana le materie artistiche, mentre le discipline culturali di base, come italiano, matematica, chimica, storia dell’arte, si avvalevano di metodologie di didattica online. Adesso che tutto questo è diventato più familiare, allora è l’occasione giusta per pensare a completare un percorso di studi incompleto oppure a realizzare il proprio sogno nel cassetto, ossia scoprire il mondo della pittura, della scultura e di tutto quello che ruota intorno all’arte”, prosegue la nota.

“In questo ultimo caso è persino possibile, per chi è già in possesso di altri diplomi, ottenere un riconoscimento in ingresso dei crediti maturati nel precedente percorso scolastico e che consente di costruire percorsi personalizzati che tengano conto delle competenze già sviluppate in una o più discipline. Il Liceo Artistico è la scuola giusta per intraprendere questa avventura, perché, oltre a rendere più sensibili verso i fenomeni estetici, è attrezzata di laboratori all’avanguardia per praticare la scultura, la formatura, l’incisione, la fotografia e la pittura, permettendo di raggiungere una specializzazione specifica che poche scuole possono offrire.

Dunque benvenuti alla scoperta di questo bellissimo mondo.”

“Per un appuntamento per gli Open Day contattare il professore Pietro Corridori alla mail p.corridori@polobianciardigrosseto.it“, conclude la nota.

Calendario open day

Marzo: venerdì 11 e venerdì 18 dalle ore 14.30 alle ore 16.30;

Aprile: lunedì 4, lunedì 11, lunedì 18 e lunedì 25 dalle ore 14 alle ore 16;

Maggio: martedì 3, martedì 10 e martedì 17 dalle ore 14 alle ore 16;

Per ulteriori informazioni telefonare allo 0564-484871, oppure consultare il sito http://www.polobianciardigrosseto.edu.it/