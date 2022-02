Intitolazione Parco ex idroscalo a Italo Balbo, Casamenti: «Entro il 10 marzo approveremo la mozione»

ORBETELLO – “Al massimo entro il 10 marzo si terrà il Consiglio comunale per l’approvazione di alcuni punti tra cui la mozione presentata dall’opposizione relativa alla cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre e la mozione presentata dalla maggioranza Patto per il Futuro per l’intitolazione del Parco ex Idroscalo a Italo Balbo Aviatore”, recita così la nota di Andrea Casamenti, sindaco di Orbetello.

“Relativamente alla intitolazione del Parco ex Idroscalo a Italo Balbo Aviatore, come prescritto dalla normativa del 1927, approveremo la mozione – afferma il sindaco – e poi dopo tale approvazione nei giorni successivi sarà portata in giunta la relativa delibera per l’intitolazione. A quel punto invieremo come prescritto la delibera di giunta, con apposita relazione a supporto, alla Prefettura per l’adempimento successivo ed ultimo e attenderemo l’esito fiduciosi, tenuto conto di tanti elementi a favore che saranno illustrati nella apposita relazione. Siamo convinti che nel giro di breve il parco ex Idroscalo potrà portare il nome Italo Balbo Aviatore come chiaro e inequivocabile segnale di riferimento solo e soltanto alla carriera aeronautica e alle imprese di volo che hanno reso Orbetello famoso nel mondo”.

“Il futuro Parco Italo Balbo Aviatore avrà poi un museo permanente, a cui l’Amministrazione comunale sta lavorando, dove saranno ripercorse le trasvolate atlantiche”, conclude.