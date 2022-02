Il podcast del 25 febbraio – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 25 febbraio 2022" su Spreaker.

GROSSETO - Le news della Maremma anche in podcast. Direttamente dalla redazione de IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, tutti i giorni le notizie della provincia di Grosseto, aggiornate in tempo reale, da ascoltare sempre e dovunque: da computer, tablet e smartphone. E da oggi ci trovare anche su Spotify.

IlGiunco.net. Raccontiamo la Maremma.

Il racconto della giornata: venerdì 25 febbraio 2022

La cronaca. Operazione anti droga dei carabinieri di Grosseto che hanno smantellato il covo degli spacciatori nei boschi di Roccastrada. Durante l'operazione sono stati sequestrati anche 80 grammi di hashish.

La figlia d'Europa: esce domenica prossima, 27 febbraio, la prima puntata del podcast di Jule Busch, prodotto da IlGiunco.net, che racconta in quattro puntate la tragedia Erasmus, l’incidente che nel 2016 causò la morte di 13 giovani ragazze. Erano tutte studentesse che partecipavano al programma Erasmus in Spagna. Sette erano italiane. Tra loro c’era anche la maremmana Elena Maestrini.

Il podcast si potrà ascoltare su IlGiunco.net e sulle piattaforme di Spotify, Spreaker, Amazon Music, Google podcast, Deezer e Podcast Addict.

Ascoltiamo insieme il trailer.

Adesso gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza corononavirus. I nuovi casi registrati oggi in Toscana sono circa 2.500 su 26mila tamponi. Il tasso dei nuovi positivi per la rima volta dopo mesi è sceso sotto il 10%. Per la precisione è del 9,92%.

Secondo i dati della Regione oggi i casi in provincia di Grosseto sono 210.

I numeri dei vaccini: in totale in Toscana sono state somministrate 8.643.000 dosi. Di queste 2.142.000 sono dosi booster. Nell'ultima settimana nella nostra Regione sono state utilizzate 69mila dosi.