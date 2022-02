Giocatrici positive nel Pontedera, rinviata la trasferta delle ragazze della Gea

GROSSETO – Niente agonismo questo weekend per le ragazze della Gea. Il Basket Femminile Pontedera ha chiesto il rinvio della gara con la società grossetana, in programma sabato sera alle 21 sul parquet della formazione pisana. Il match, valido per l’ottava giornata di ritorno del campionato di serie B, potrebbe essere recuperato martedì 15 marzo. Alla base della richiesta c’è la positività di alcune giocatrici, che non avrebbe permesso al Pontedera di avere un numero adeguato di atlete da mettere in campo. Il quintetto granata si trova attualmente in nona posizione con 14 punti.